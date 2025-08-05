Fenerbahçe 287. Avrupa sınavında!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 39. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.
- Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 39. maçını oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 94
| 46
| 28
| 20
| 136
| 96
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 38
| 14
| 12
| 12
| 56
| 46
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 286
| 113
| 61
| 112
| 391
| 407