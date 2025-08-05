05 Ağustos
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20:00
05 Ağustos
Malmö FF-Kopenhag
20:00
05 Ağustos
Dynamo Kiev-Pafos FC
21:00
05 Ağustos
KF Shkendija-Qarabag FK
21:00
05 Ağustos
Rangers-Viktoria Plzen
21:45
05 Ağustos
Klaksvik-Neman Grodno
21:45
05 Ağustos
Accrington Stanley-Oldham Athletic
21:45
05 Ağustos
Leverkusen-Pisa
19:00
05 Ağustos
Empoli-Sassuolo
19:30
05 Ağustos
N. Forest-Fiorentina
21:45
05 Ağustos
TS Podbeskidzie Bielsko-Biala-Resovia
19:00

Fenerbahçe 287. Avrupa sınavında!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.

calendar 05 Ağustos 2025 15:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe 287. Avrupa sınavında!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 287. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 286 müsabakada 113 galibiyet ve 112 yenilgi yaşarken, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 391 kez havalandırırken, kalesinde 407 gol gördü.


 - Şampiyonlar Ligi elemelerinde 39. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 39. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 56 gol attı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

- Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 94

 46

 28

 20

 136

 96
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 38

 14

 12

 12

 56

 46
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 286

 113

 61

 112

 391

 407


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