FATİH TERİM EKSİKLERİ AÇIKLADI

"AĞLAMANIN LÜZUMU YOK"

TERİM'DEN TARAFTARLARA MESAJ!

"NEDEN YÜZÜM GÜLMESİN?"

"BURSASPOR MAÇINDAN SONRA GECE GELDİM..."

"SCHALKE KADER MAÇIMIZ DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Schalke karşılaşması öncesinde birçok konuya açıklık getirdi.Maç öncesinde takımdaki eksikleri açıklayan Fatih Terim "" dedi.Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden Fatih Terim "Takıma sakatlar ordusu diyebiliriz. Sakatlar ordusu dediğimiz bir takıma hala ordu diyebiliyorsak, başında hala bir kumandan varsa, geriye ne kalıyor cephane. 50 bin de taraftar cephanemiz var, demek ki savaşabiliriz. Maça kalmış 24 saat, ağlamanın lüzumu yok. Bunu sürekli gündeme getirmenin de anlamı yok. Sanırım siz merak ettiniz ondan sordunuz." diye konuştu.Schalke maçının zor geçeceğini vurgulayan Fatih Terim "Schalke'yi analiz ettik, çok iyi bir takım. Almanya'da sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. O sıranın çok üstünde olabilecek bir takım. Porto ve Lokomotiv maçları da bunu gösteriyor. Taraftarımızdan ricam sabırlı olsunlar, yanımızdan ayrılmasınlar. Onlar buna alışkın, birinci devrenin gruptaki son maçı olacak. Her hatayı hoş görsünler, onlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Basın toplantısında neşeli ve güler yüzlü olmasının sorulması üzerine konuşan Fatih Terim, "Normalde çok gülen bir adam değilim, bırakın da güleyim. Şaka bir yana özel hayatımda gayet güler yüzlü bir insanım. Şampiyonlar Ligi'nde varız, Süper Lig'de lideriz, Türkiye Kupası'nda mücadele edeceğiz, neden gülmeyelim? Sakatlıklar var ama gülmemem için bir neden yok. Herhangi bir maçı kaybetmem ya da puan kaybetmem lider halime dönmemi engellemez. Herksin gözü bende, ben yıkılırsam, oyuncularım ne yapar?" ifadelerini kullandı.Bursaspor maçında üç sakatlığın milli takım dönüşü yorgunluğa bağlayan Fatih Terim, "Bursaspor maçından sonra gece buraya geldim, analiz ekibiyle maçı izledim. En zoru da böyle bir maçı izlemektir. Sabah sağlık ekibimle hemen durum toplantısı yaptım. UEFA'ya söyleyeyim 16 saat uçtuktan sona hemen antrenman, hemen maç oynarsanız başınıza bir iş gelebilir. Tek sıkıntımız kadronun derin olmaması ama onun da üzerinde çok durmayalım. Bizim seçimimiz ve başka şeyler de var. Şampiyonlar Ligi'nde diğer rakiplerle aynı şartlarda mücadele etmiyoruz ama ümitliyiz. Sakatlıktan korkuyorum ama bir takımın güveni, inancı, hırsı yoksa, ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Normal sakatlıktan korkmam, o yüzden suratım böyle." dedi.Schalke maçının grupta kaderlerini belirlemeyeceğini söyleyen deneyimli teknik adam "Schalke maçı kader maçımız değil. Daha önce 3 maçta 1 puan aldık, sonra 10 puana ulaştık ve Manchester United ile gruptan çıktık. Schalke ile arka arkaya oynayacağız yine eleme gibi olacak. Kazanmak için oynayacağız ama Allah korusun yenilsek bile bir şey bitmez." şeklinde konuştu.