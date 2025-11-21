21 Kasım
Farioli: "Artık Deniz Gül güvenebileceğimiz bir oyuncu"

Porto teknik direktörü Francesco Farioli, Portekiz Kupası öncesi Deniz Gül'ün yeteneklerini övdü, forvet hattındaki rekabeti ve üç forveti en iyi şekilde kullanma planlarını anlattı.

calendar 21 Kasım 2025 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Porto teknik direktörü Francesco Farioli, Portekiz Kupası'nda Sintrense ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
İtalyan teknik adam, İspanya karşısında milli takımımızın ilk golünü atan Deniz Gül için konuştu. 
 
Farioli Deniz Gül için, "Onun bizim için düzenli bir seçenek olmadığı ya da oynadığı dakikaların yeterli olmadığı zamanlarda açıkça kendimi ifade etmiştim. Deniz Gül inanılmaz yeteneklere sahip bir oyuncu; fiziksel olarak güçlü, çok hızlı, iyi bir bitirici, topsuz oyunda cömert ve zeki. Çok iyi özelliklere sahip. Şimdi takımda farklı bir statü kazandığını düşünüyorum. Artık ona güvenebileceğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
 
Forvet hattı için takımda rekabet olduğunu dile getiren 36 yaşındaki teknik adam, "Onun geri dönmesi ve tabii ki Luuk de Jong'un da dönmesi güzel. Bu, bir teknik direktör için iyi bir problem; bu seviyede üç forvet oyuncusuna sahip olmak. Potansiyellerini en iyi şekilde kullanmak için farklı çözümler bulmak bize düşüyor." dedi.
 
Deniz Gül'ü kanat olarak da kullanabileceğini söyleyen Farioli, "Deniz'in ayrıca kanat oyuncusu olarak da oynayabileceğine inanıyorum; bu onun doğal pozisyonu olmasa da, gerekli olduğunda bu rol için iyi özellikleri var. Ayrıca zaman zaman iki forvetle oynamayı da düşünebiliriz ve belirli anlarda bunu değerlendirmeyi planlıyoruz. Üç forvetimizin yeteneklerini en iyi şekilde kullanacak en iyi çözümü bulmak iyi bir meydan okuma olacak." açıklamasında bulundu.
