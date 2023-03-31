Eyüpspor'da Ryan Babel krizi! Bin pişman oldular

Ryan Babel gibi flaş transferler ile adından söz ettiren Eyüpspor'da resmen kriz yaşanıyor! Spor Toto 1. Lig'de üst üste puan kayıpları yapmaya başlayan İstanbul ekibi, Babel başta olmak üzere yıldız oyuncularından istediği verimi alamıyor.



RYAN BABEL EYÜPSPOR'U TAŞIYAMIYOR



Geçtiğimiz yaz sansasyonel bir transfer olarak Galatasaray'dan Eyüpspor'a imza atan 36 yaşındaki Hollandalı, beklenen katkıyı veremiyor! Şu ana kadar İstanbul ekibi ile 19 maça çıkan Babel, 4 gol ve 1 asistlik düşük performansı ile eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda.



Ayrıca kondisyon ve patlayıcı güç bazında da sahada eksik kalan Ryan Babel, takımının zirveden uzaklaşmasındaki başat faktörlerden biri!



Henüz kısa bir zaman önce Spor Toto 1. Lig lideri olan Eyüpspor, şu an itibarıyla ise zirvedeki Samsunspor'un 7 puan gerisinde kalmış vaziyette!



KRİZ YAŞANIYOR



Ryan Babel, Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Mustafa Pektemek ve Halil Akbunar gibi transferler ile şampiyonluk hayali kuran Eyüpspor, büyük bir facianın eşiğinde! Geçtiğimiz günlerde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile de yolları ayıran 1. Lig ekibi, eldeki kadrodan ve Ryan Babel gibi yıldızlardan beklediği performansı alamıyor!



Son olarak ise puan kayıpları böyle devam ederse, Eyüpspor'u zorlu bir play-off süreci bekliyor! Şampiyonluk parolası ile çıkılan yolda maddi bir külfetin altına giren kulüp, üst lige çıkmaması halinde ekonomik olarak çok zorlanacak.





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