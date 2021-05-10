Eyüp Arın: "Sahaya 4-5 ağabey koyarak çıktık"

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Samsunspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eyüp Arın: 'Sahaya 4-5 ağabey koyarak çıktık'
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10 Mayıs 2021 00:32
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Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Samsunspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından sözlerine tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.

Samsunspor karşılaşmasının kendileri için prestij maçı olduğunu belirten Arın, şunları kaydetti:

"4 hafta önce kazandığımız maçtan sonra kendi planlarımızı yavaş yavaş yapmaya başlamıştık. Son maçımızda genç oyuncularımızdan kurulu bir takımla sahaya çıkmak istemiştik. Bu maçın önemini düşündüğümüz için araya 4-5 ağabey koyarak sahaya çıktık. Genç oyuncuların değerlendirmesini yapacağımız müsabakaydı. Futbol adına alacağımız veriler önemliydi. Sahada mücadele eden her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum, play-off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun. Bir sezonu sevabıyla günahıyla bitirdik."

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