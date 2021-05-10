Eyüp Arın: 'Sahaya 4-5 ağabey koyarak çıktık'

Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, Samsunspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından sözlerine tüm kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak başladı.



Samsunspor karşılaşmasının kendileri için prestij maçı olduğunu belirten Arın, şunları kaydetti:



"4 hafta önce kazandığımız maçtan sonra kendi planlarımızı yavaş yavaş yapmaya başlamıştık. Son maçımızda genç oyuncularımızdan kurulu bir takımla sahaya çıkmak istemiştik. Bu maçın önemini düşündüğümüz için araya 4-5 ağabey koyarak sahaya çıktık. Genç oyuncuların değerlendirmesini yapacağımız müsabakaydı. Futbol adına alacağımız veriler önemliydi. Sahada mücadele eden her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Şampiyon olan takımları tebrik ediyorum, play-off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Küme düşen takımlara da geçmiş olsun. Bir sezonu sevabıyla günahıyla bitirdik."



