Pa Dibba: "Samet Aybaba'ya teşekkür ederim!"

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Pa Dibba, Menemenspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pa Dibba: 'Samet Aybaba'ya teşekkür ederim!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2021 23:10
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da forvet oyuncusu Pa Dibba, Menemenspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Samet Aybaba hakkında övgülerde bulunan Dibba, "Takım olarak oynadık, o yüzden çok mutluyum, bu güzel bir mutluluk. Samet hocanın gelmesiyle büyük bir özgüvenimiz oldu, takım olarak oynamaya başladık. Bunun için kendisine ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şampiyonlukla Adana'ya gidiyoruz." dedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.