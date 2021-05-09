Pa Dibba: 'Samet Aybaba'ya teşekkür ederim!'

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da forvet oyuncusu Pa Dibba, Menemenspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Samet Aybaba hakkında övgülerde bulunan Dibba, "Takım olarak oynadık, o yüzden çok mutluyum, bu güzel bir mutluluk. Samet hocanın gelmesiyle büyük bir özgüvenimiz oldu, takım olarak oynamaya başladık. Bunun için kendisine ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şampiyonlukla Adana'ya gidiyoruz." dedi.



