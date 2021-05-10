Menemenspor'da mesaj: "Gençleri görmek istedik"

Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA
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Menemenspor'da mesaj: 'Gençleri görmek istedik'
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10 Mayıs 2021 00:25
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TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, şampiyon olan Adana Demirspor'u tebrik ederek, Süper Lig'de başarılar diledi.

Maça fazla süre almayan, genç bir takımla çıktıklarını belirten Yazıcı, "Hocamız Ümit Karan onların mücadelelerini görmek istedi. Kendisi korona testi pozitif çıktığı için karantinada. Oyuncularımızın neler yapabileceklerini gördük. Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı. Zaman zaman karşı koymaya çalıştık. Sezonu bu şekilde kapatmış olduk." diye konuştu.



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