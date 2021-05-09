Giresunspor'da sevinç: "İnanılmaz bir hikaye"

Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'da sevinç: 'İnanılmaz bir hikaye'
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09 Mayıs 2021 22:55
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 44 yıl sonra Süper Lig'e geri döndükleri Tuzlaspor maçının ardından konuştu.

Tarihi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Keleş, "Çok mutluyuz, tarif edilmesi imkansız bir mutluluk. Çok zor şartlarda başardık. Sezon başında transfer kapalı, gençlerle ilk maça çıktık, sakatlıklar, cezalılar, çok sıkıntı çektik ama sonunda hak ettiğimiz bir şampiyonluk. 44 yıllık bir özlem vardı, sezon başında söz verdik, onun gururunu yaşıyoruz, mutluyuz. İnanılmaz bir hikaye yazdık, inanılmaz hikayeler var. Rekorlar var, ilkler var, stadı değiştirdik, müthiş şeyler yaptık." dedi.



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