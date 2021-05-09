Gökhan İnler: "Liderliğimle yardımcı oldum"

Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Gökhan İnler, Menemenspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gökhan İnler: 'Liderliğimle yardımcı oldum'
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09 Mayıs 2021 23:16
TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da takım kaptanı Gökhan İnler, Menemenspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Takımının şampiyonluğu için yardımcı olduğunu söyleyen İnler, "Ben buraya şampiyonluk için geldim ve kupayı kazandım. Bu şehrin şampiyonluğa ihtiyacı vardı, biliyordum. Liderliğimle yardım ettim. Samet hocaya teşekkür etmem lazım, sakinlik getirdi, bizim için önemliydi bu. Taraftarlara sözümü tuttum, şampiyonluğu getirdim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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