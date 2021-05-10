Saffet Akbaş: 'Süper Lig için elimizden geleni yapacağız'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Ankaraspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Maçın sonucundan memnun olduklarını vurgulayan Akbaş, "Her iki takım futbolcularını tebrik ederim. Maç aşağı yukarı beklediğimiz şekilde geçti diyebilirim. Rakibin eksilerini biliyorduk, ona göre de oynamaya çalıştık. Sadece 2 gol ile yetinebildik ama rakibe de özellikle ilk yarıda pozisyonlar verdik. Kazanmak bizim için mutluluk verici." diye konuştu.



Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu ve bunun için elinden geleni yapacaklarını anlatan Akbaş, "Play-off'ta ilk maçımızı Altay ile deplasmanda oynayacağız. Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıp, o mutluluğu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



