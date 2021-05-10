Giresunspor iddialı: "Süper Lig'de uzun yıllar kalmak istiyoruz"

GZT Giresunspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, Süper Lig'e yükseldikleri maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor iddialı: 'Süper Lig'de uzun yıllar kalmak istiyoruz'
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10 Mayıs 2021 00:30
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TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, uzun yıllar Süper Lig'de kalmak istediklerini belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın ardından Süper Lig'e yükselen Giresunspor'un teknik sorumlusu Şengül, düzenlenen basın toplantısında sezon başında büyük sıkıntılar çektiklerini aktardı.

İnanılmaz işler başardıklarını ifade eden Ümit Şengül, "Günün sonunda 44 yıllık hasrete son verdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük badireler atlattık. Sezon başı çok büyük sıkıntılar yaşadık. Transfer tahtamız açıldı, ilk maçımıza genç takımla çıktık ama hiçbir zaman şampiyonluk inancımızı kaybetmedik. 12 maçlık galibiyet serisi, 16 maçlık namağlup bir ivme yakaladık. Bir ara tökezledik ama yolun sonuna doğru Samsunspor'u yenerek ayağa kalktık, bugünlere geldik." diye konuştu.

Bir aile olarak büyük işler başardıklarının altını çizen Şengül, şu ifadeleri kullandı:

"Tuzlaspor'u yenerek şampiyonluğumuzu ilan ettik. Herkesi kutlamak istiyorum. Giresun halkı, belediye başkanı, valisi, mülki amiri, milletvekilleri futbolcu grubuyla, teknik heyetiyle bir bütün olduk. Süper Lig'i yakaladığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra Süper Lig'de kalıcı olabilmek için de doğru yapılanma gerekiyor. Giresunspor bunu da bu yönetimle başaracak güçte. İnşallah Süper Lig'de uzun yıllar kalır ve Giresun halkına güzel maçlar izletiriz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."



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