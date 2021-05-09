Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu

TFF 1. Lig'in son haftasına aynı puanla giren takımlar maçlarını kazandı ve Adana Demirspor ile Giresunspor Süper Lig'e yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu
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09 Mayıs 2021 22:27
TFF 1. Lig'de normal sezonun son maçları oynandı ve Adana Demirspor ile Giresunspor, doğrudan Süper Lig biletini alan iki takım oldu.

Haftaya 70 puanla giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1, aynı puanla 2. sırada giren Giresunspor ise yine deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 ile geçerek Süper Lig biletlerini aldı. Haftaya 2. sırada başlayan ve rakiplerinin kaybını bekleyen Samsunspor ise Adanaspor'u 2-0 yenerek 70 puanla sezonu 3. tamamladı ve playoff mücadelesinin içinde kaldı.

TFF 1. LİG'DE PLAYOFF

Samsunspor - Altınordu
İstanbulspor - Altay

Adana Demirspor

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Aybaba'nın Kayserispor'u Süper Lig'e taşıdığı sezon GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de Kayserispor'da forma giyiyordu.

GZT Giresunspor

En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyordu.

Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik adamlık kariyerinde bunu ilk kez başardı.



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