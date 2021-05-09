Keçiörengücü kazandı ama play-off'u kaçırdı!

TFF 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Keçiörengücü, deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti ancak play-off potasındaki rakibi Altınordu'nun da kazanmasıyla ligi 7. sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü kazandı ama play-off'u kaçırdı!
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09 Mayıs 2021 19:58
TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Bursaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Keçiörengücü'nün 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Soner Gönül, 44. dakikada Melik Derin ve 86. dakikada Bilal Budak kaydetti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 58'e yükseltti ve ligi 7. sırada tamamladı. En yakın rakibi Altınordu'nun kazanması sonucu Keçiörengücü, play-off'a kalan takımlar arasında yer alamadı. Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan Bursaspor ise 46 puanla 10. sırada yer buldu.



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