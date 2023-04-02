Ersun Yanal: "Gerçekler yok edilemez!"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ben gerçekleşen bir olayın, yok edilmesi, yok sayılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynanmış, oynanmıştır. Kayda geçti. Kayda geçenleri, kayıttan nasıl sileceğiz?" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal: 'Gerçekler yok edilemez!'
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02 Nisan 2023 20:53
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Giresunspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından kazanabilecekleri bir maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Yanal, "Giresun'da kazanmak istiyorduk, onlar da 9 maçtır kazanamıyordu. 2-0'dan sonra onların yapabilecekleri defansif hatalardan da faydalanabilirdik. O fırsatları da yakaladık. Sonuçta puanlar paylaşıldı. Bu dış saha performansıyla ilgili bir kırılmanın yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımız bunu yapabilecek kaliteye sahip." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfının toplantısıyla ilgili de Yanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerçeği kayıtlardan silemezsiniz. Yok sayamazsınız. Tahkim Kurulunun buna benzer kararları var. Ben gerçekleşen bir olayın, yok edilmesi, yok sayılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Oynanmış, oynanmıştır. Kayda geçti. Kayda geçenleri, kayıttan nasıl sileceğiz?"

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