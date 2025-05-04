Engin Verel: 'Galatasaray taraftarını lig kesmez'

Akşam spor yazarı Engin Verel, Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Engin Verel'in o yazısı;



"FENERBAHÇE CEPHESİNİN MAÇI İZLEYECEK ARZUSU KALMAMIŞTIR"



"Tribünlerin ışıl ışıl olduğu ve şampiyonluk coşkusu yaydığı maçta Galatasaray'ın, en kritik sınavlardan biri olarak görülen Sivasspor karşısında zorlanacağı konuşuluyordu. Ancak öyle bir başlangıç oldu ki şampiyonluk yarışında umudu az olan Fenerbahçe cephesinin maçı izleyecek arzusu kalmamıştır. Bu coşkulu başlangıcın dışında 4-4-2 dizilimi beklerken Morata on numara bile değil, adeta ön libero olarak oyuna giriş yaptı."



"OKAN BURUK, ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ"



"Ben Okan Buruk'un buradan şampiyonluk vereceğini düşünmüyorum. Aslında kimse düşünmüyor. Galatasaray hem oyun gücü hem ilk 11 kalitesi olarak Fenerbahçe'den iyi. Sarı-Kırmızılar topla oynama oranında hiç yüzde 68'in altına düşmedi ilk devrede."



"MERTENS'İN GENÇ HALİ BULUNMALI"



"İkinci devre iki ekip de kendini yormak istemedi. Sivas kümede kalma, Aslan şampiyonluk yarışında diğer maçları düşünerek kendini yormayı tercih etmedi. Seneye Mertens'in genç versiyonu mutlaka bulunmalı. Bir Osimhen de bulmak gerek ama bu zor. Yine bir piyango çıkmadan Osimhen için tüm şartlar zorlanmalı. G.Saray artık 'şampiyo', 'n' harfi kısa süre içinde yüklenecek."



"BU TARAFTARI LİG KESMEZ"



"Okan Buruk'un dediği gibi; 'Keşke bu takım bu form durumuyla Avrupa'da da olsaydı.' Tek kulvarda en iyi kadro sizin elinizde Sayın Buruk, seneye bu sözünüzü gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları siz yapmalısınız. Zira artık bu taraftarı lig kesmez."







