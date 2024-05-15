Golden State Warriors forveti Draymond Green, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'in Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i "çok utandırdığını" söyledi.



Green, Jokic'in muhteşem 40 sayılık performansıyla Nuggets'ı Timberwolves'a karşı playoff serisinin 5. maçında 112-97'lik galibiyete taşımasının ardından konuştu.



Gobert'in dört kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olmasına rağmen Jokic, 40 sayısının yanı sıra 13 asist ve sıfır top kaybıyla MVP düzeyindeki becerilerini sergileyerek karşılaşmayı domine etmişti.



Draymond, TNT'nin 'Inside the NBA' programında Jokic'in Gobert'in savunmadaki eksik yönlerinden yararlanma becerisini vurgulayarak, Nuggets yıldızının maç boyunca "Rudy Gobert'i çok utandırdığını" öne sürdü:



"Joker'ın bu gece gösterdiği şey, Rudy Gobert'in ona hiç tesir etmediğiydi. Sırtık dönük oynadı, pek çok farklı şekilde sayı buldu. Bu gece onun kendisini hiç etkilemediğini gösterdi.



40 sayı, 13 asist, 7 ribaund ve sıfır top kaybıyla oynadı. Bu geceki top kullanım oranının ne olduğunu görmek isterim. Hiç top kaybı yapmamış ve 22 şutta 40 sayı bulmuş.



Ve evet, bence bu performansı kişiseldi. Rudy Gobert ve arkadaşları Denver'daki ilk iki maçta savunmada harika oynamışlardı ama Denver'dakiler ise evlerinde bu gördüklerinin gerçek olmadığını göstermek istediler. Ve Jokic de Rudy Gobert'i fena halde utandırdı."



Serinin 6. maçı, Perşembe gecesi Minnesota'da oynanacak.





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