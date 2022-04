ABDULLAH AVCI'DAN 4 RÖTUŞ

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Trabzonspor'u öne geçiren golü 56. dakikada Andreas Cornelius attı.Beşiktaş'ta Michy Batshuayi 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı. Siyah beyazlılar, 71. dakikada Valentin Rosier ile skoru eşitledi.Cyle Larin, 82. dakikada Siopis'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla ihraç edildi.Trabzonspor'da sarı kart gören Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezalı duruma düştüler.İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezon oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Trabzonspor, puanını 71'e yükseltti. Bordo mavililer iç sahadaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkardı.Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 47 yaptı.Trabzonspor, gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.Yeni teknik direktörü ile birlikte sahaya 3-4-2-1 dizilimiyle çıkan Beşiktaş, ön alanda agresif ve baskılı pres ile başladı. Trabzonspor, savunmadan pasla çıkmakta zorlanırken topla oynama üstünlüğünü de korudu. Beşiktaş ise kazandığı toplarda merkez konumlanan Rachid Ghezzal'ı topla buluşturup dikine ataklar ile fırsatlar aradı.Maçtaki ilk şutu 5. dakikada Rachid Ghezzal çekti, top kalenin üstünden az farkla auta gitti. Bu dakikalarda hem merkezde Ghezzal'ı hem de solda Rıdvan Yılmaz'ı etkili kullandı. Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, fırsatlardan faydalanamadı.Trabzonspor adına maçın ilk etkili atağı 17. dakikada geldi. Abdülkadir Ömür'ün ortasında Djaniny savunma arkasına çok iyi hareketlenip topu göğsüyle kontrol etti ancak yere inerken kontrolünü kaybetti ve top Ersin'de kaldı.Beşiktaş, ön alanda agresif pres yapıp kazandığı toplarla üst üste gol pozisyonları yakalamayı sürdürdü. Siyah beyazlı ekip bu şekilde hızlı gelişen atağın sonucunda penaltı bekledi. Rachid Ghezzal pasını penaltı noktası civarındaki Michy Batshuayi'ye pasını verdi. Belçikalı oyuncu topu çekip vuruş açısını düzeltmek istedi ancak top ayağından açıldı. Beşiktaşlı oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi.Hakem Zorbay Küçük, VAR hakemi Erkan Engin'in pozisyonu incelemesini bekledi. VAR'dan pozisyonu izlemek için uyarı gelmeyince mücadele taçla devam etti.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael ve futbolcular, devam kararı sonrası itirazda bulundular.Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısının son anlarında Beşiktaş, Domagoj Vida ile bir kez daha gole çok yaklaştı ancak Uğurcan Çakır gole izin vermedi.Soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci yarıya Anthony Nwakaeme yerine Andreas Cornelius'u oyuna alarak başladı.Beşiktaş ikinci yarıya da daha etkili başlayan taraf oldu. Batshuayi, Ghezzal ve Can Bozdoğan ile kaleyi yokladı ancak skoru değiştiremedi.Trabzonspor, Beşiktaş'ın giderek risk almaya başladığı bölümde kontratakla skorbordu değiştiren taraf oldu.Hüseyin Türkmen'in savunmadan gönderdiği uzun pasla topla buluşan Andreas Cornelius, Ersin'in açılmasından da faydalanarak ceza alanına sağ çaprazdan girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturmayı başardı.Trabzonspor'un golünden sonra Beşiktaş daha çok oyuncuyla hücum etmeye başladı. Trabzonspor ise kısa paslarla tempoyu düşürmeye ve oyunun kontrolünü almayı denedi.Maçın en etkili oyuncularından biri olan Rachid Ghezzal, 67. dakikada ceza sahasına girer girmez Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen Michy Batshuayi, kaleci Uğurcan ve topu farklı köşelere gönderse de direğe takıldı. Beşiktaş, beraberlik fırsatını tepmiş oldu.Penaltının hemen ardından Batshuayi yerine Larin, Teixeira yerine Kenan Karaman oyuna girdi. Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür yerine Berat Özdemir oyuna dahil oldu.Beşiktaş, değişikliklerden sonra hareketlenen oyunda beraberlik golünü buldu.71. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Valentin Rosier, çizgiye 1 adım kala sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın yanından ve direk dibinden ağlarla buluşturmayı başardı.Beşiktaş, beraberlik golünün ardından daha coşkulu oynamaya başladı. 75'te Can Bozdoğan yerine Miralem Pjanic oyuna girdi.Trabzonspor savunmada kalabalık kalıp uzun paslarla Andreas Cornelius'u buluşturmaya ve ani hücumlar denemeye başladı. Orta sahaların giderek düştüğü dakikalarda Beşiktaş, 10 kişi kaldı.80. dakikada yaşanan pozisyonda Siopis, Cyle Larin'i arkadan çekti. Bu pozisyona sinirlenen Larin, Siopis'i önce iki omuzundan itti ve arkasından yüzüne müdahalede bulundu.Bu pozisyonun ardından saha bir anda karıştı. Hakem Zorbay Küçük, Larin'e direkt kırmızı kart gösterdi.Trabzonspor'da ise Siopis ve Bakasetas sarı kart görererek cezalı duruma düştü. Bu pozisyondan 2 dakika önce faulü nedeniyle sarı kart gören Djaniny de bu iki oyuncuyla birlikte cezalılar kervanına katıldı.Beşiktaş'ın 10 kişi kalması sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin yerine Yusuf Erdoğan'ı Bakasetas'ın yerine Hamsik'i oyuna aldı. Beşiktaş'ın hocası Valerien Ismael ise Rıdvan'ın yerine Umut Meraş'ı, Ghezzal'ın yerine Atiba'yı oyuna aldı.Trabzonspor, maçın kalan bölümünde topun hakimi olup oyunu Beşiktaş yarı sahasında oynasa da kalalık savunmayı aşamadı.Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.: Medical Park: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 84 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 70 Berat Özdemir), Visca (Dk. 87 Kouassi), Nwakaeme (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk87 Yusuf Erdoğan): Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 75 Pjanic), Ghezzal (Dk. 90 Hutchinson), Alex Teixeira (Dk. 70 Larin), Batshuayi (Dk. 70 Kenan Karaman): Dk. 56 Cornelius (Trabzonspor) Dk. 71 Rosier (Beşiktaş): Dk. 81 Larin (Beşiktaş): Dk. 36 Can Bozdoğan, Dk. 53 Montero, Dk. 75 Kenan Karaman, dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş) Dk. 78 Djaniny, Dk. 80 Siopis, Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor)