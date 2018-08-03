DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Osman Özköylü, ligde ilk ikiyi zorlayacak bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.Yeşil-siyahlılar yeni sezon hazırlıklarına Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam ediyor.Transfer çalışmalarında ligin en hareketli takımları arasında yer alan ekipte 12 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Özköylü'nün yönetime sunduğu rapor doğrultusunda kulüp yönetimi, orta saha, stoper ve forvet mevkilerine yeni transferler için görüşmelerini sürdürüyor.Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarda, transferlerin henüz tamamlanmaması nedeniyle istedikleri verimi alamadıklarını, iddialı bir takım oluşturmak istediklerini dile getirdi."Play-off hattını kovalayacak bir takım düşüncemiz var." diyen Özköylü, şöyle konuştu:"Şu anda bazı eksiklerimiz var. Kadroya katmak istediğimiz oyuncular var. Düşündüğümüz, planladığımız mevkileri doğru oyuncularla tamamladığımız takdirde bu ligde adından söz ettiren, iddialı olmaya çalışan, en azından play-off hattını zorlayacak, ilk ikiyi zorlayacak takım olabileceğiz."Yönetime, 3 transfer daha yapılması konusunda rapor sunduğunu ifade eden Özköylü, özellikle santrfor ve stoper mevkileri için transfer beklediğini kaydetti.- Diğer kulüplerle karşılaştırmaDenizlispor'un yıllardır sıkıntılı süreçler geçirdiğini, düşme hattından son maçlarda kurtulduğunu, camianın eski başarıları aradığını ifade eden Özköylü, sıfırdan bir takım kurmaları nedeniyle yeni dönemde taraftardan sabır istediklerine dikkati çekti.Bu sezon ligde yatırım yapan çok fazla takımın olduğunu anlatan Özköylü, özellikle Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nin yaptığı yatırımlar ve ellerindeki kadrolarla kendilerinden önde olduğunu söyledi.Özköylü, "Biz onlarla hem kadro hem de ekonomik olarak aynı seviyede değiliz. En basit örneği, Adana Demirspor daha önce bir dönem Manchester United forması giyen Brezilyalı Anderson'u ve eski oyuncusu Pote'yi aldı. Biz bu iki oyuncunun maliyetine neredeyse 10 oyuncu alıyoruz. Yani burada kulübün geçmişten gelen birçok sıkıntısı ve borcu var. " ifadelerini kullandı.- Futbolcu Alperen: "Rekabetin olduğu yerde başarı da gelir"Futbolculardan Alperen Babacan ise takımın kalitesinin çok iyi olduğunu, lige iyi başladıkları takdirde yakalayacakları ivme ile başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.Öncelikli görev yerinin stoper olduğunu aktaran Alperen, "Hangi mevkide oynarsam oynayayım elimden geleni yaparım. Rekabetin olduğu yerde bence başarı da gelir." dedi.Orta saha oyuncusu Muhammed Ertürk de yaptığı açıklamada, takıma adapte olduğunu, ligin ilk haftasında eski takımı olan Gazişehir Gaziantep'e karşı oynayacaklarını belirterek, bunun kendisi için duygusal olacağını ifade etti.