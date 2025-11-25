25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Deaflympics'te Türkiye A Milli Futbol Takımı olimpiyat şampiyonu!

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'yı finalde 2-1 mağlup ederek Deaflympics'te altın madalyaya uzandı ve Ay-Yıldızlı bayrağı dünyanın en üst kürsüsüne taşıdı.

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), finalde ev sahibi ülkeyi yenerek şampiyon oldu.

Başkent Tokyo'da yapılan olimpiyatların son gününde Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, final maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. J Village Stadyum'unda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Ay-Yıldızlılar, Mert Ali ve Ahmet Ergin'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve olimpiyat şampiyonu oldu.

Deaflympics'te futbolda en son 2017'de şampiyon olan Türkiye, daha sonra Brezilya'da düzenlenen olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamıştı. Sporcuların çok çalışarak altın madalyayı hak ettiğini ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şunları söyledi:



"Bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Çok karakterli ve disiplinli bir ekip. Bu çalışkanlıklarını şampiyonlukla taçlandırmalarını çok istiyorduk. Hepsinin emeklerine sağlık, olağanüstü performanslar gösterdiler, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdılar. Ay-Yıldız için mücadele ettiler, sadece bir maç kazanmadılar, ülkemizin bayrağını dünyanın en üst kürsüsüne taşıdılar. Sahaya yüreğini koyan futbolcularımıza, büyük emek veren teknik ekibimize ve katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
