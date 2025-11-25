Deaflympics'te Türkiye A Milli Futbol Takımı olimpiyat şampiyonu!

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Japonya'da düzenlenen İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), finalde ev sahibi ülkeyi yenerek şampiyon oldu.



Başkent Tokyo'da yapılan olimpiyatların son gününde Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, final maçında Japonya ile karşı karşıya geldi. J Village Stadyum'unda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Ay-Yıldızlılar, Mert Ali ve Ahmet Ergin'in attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve olimpiyat şampiyonu oldu.



Deaflympics'te futbolda en son 2017'de şampiyon olan Türkiye, daha sonra Brezilya'da düzenlenen olimpiyatları bronz madalya ile tamamlamıştı. Sporcuların çok çalışarak altın madalyayı hak ettiğini ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şunları söyledi: