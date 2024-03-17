Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt elinden ameliyat oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt'in sağ elinden ameliyat edildiği bildirildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusunun ligin 25. haftasındaki Bandırmaspor maçında sakatlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Bandırmaspor maçında sağ el 5. metakarpal kemiğinde boksör kırığı oluşan oyuncumuz Thomas Werheydt, dün akşam ameliyat olmuştur. Sponsor hastanemiz Elitpark Hastanesi'nde Uzm. Dr. Remzi Can Fakıoğlu tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaklaşık iki haftadır yapmış olduğu fedakarlık için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.





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