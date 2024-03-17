Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt elinden ameliyat oldu

1. Lig ekibi Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt'in sağ elinden ameliyat edildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt elinden ameliyat oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 18:08
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'li futbolcu Thomas Verheydt'in sağ elinden ameliyat edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, forvet oyuncusunun ligin 25. haftasındaki Bandırmaspor maçında sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bandırmaspor maçında sağ el 5. metakarpal kemiğinde boksör kırığı oluşan oyuncumuz Thomas Werheydt, dün akşam ameliyat olmuştur. Sponsor hastanemiz Elitpark Hastanesi'nde Uzm. Dr. Remzi Can Fakıoğlu tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaklaşık iki haftadır yapmış olduğu fedakarlık için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery