Çorum 10 maç sonra yıkıldı; tek gol

Çorum, evinde Ümraniyespor'a yenildi ve 10 maçın ardından mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum 10 maç sonra yıkıldı; tek gol
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09 Şubat 2024 21:55
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü 34. dakikada Dimitri Kevin Cavare kaydetti.

Çorum'da Ozan Sol, 75. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

10 maç sonra yenilen Çorum, 35 puanda kaldı. Ümraniyespor ise 4 maçın ardından kazandı ve puanını 27'ye çıkardı.

Çorum, gelecek hafta Sakaryaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise evinde lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

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