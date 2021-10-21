Chris Singleton: "En iyi maçımızı oynayacağız!"

Anadolu Efes'te Amerikalı yıldız Chris Singleton Unics Kazan maçıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Chris Singleton: 'En iyi maçımızı oynayacağız!'
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21 Ekim 2021 15:09
Turkish Airlines Euroleague beşinci hafta maçında 21 Ekim 2021, Perşembe günü Rusya'nın Unics Kazan takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te Amerikalı yıldız Chris Singleton karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

İşte Chris Singleton'ın sözleri:

"Euroleague'de oynayacağımız Unics Kazan maçı hem bizim için hem de taraftarlarımız için çok önemli bir maç olacak. İşleri tersine çevirmek istiyoruz ve evimiz bunu başlatmamız gereken yer. Unics Kazan iyi bir takım, hücumda ve savunmada bize zorluk çıkaracaklardır. Maçtan galip ayrılmak için en iyi oyunumuzu sergileyeceğiz."


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