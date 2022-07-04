"GOMEZ GİBİ KRAL OLABİLİR"

ISMAEL İKİ OYUNCUYU OYNATACAK

Son olarak Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cenk Tosun, yeni sezonda takım arkadaşı olması beklenen Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Cenk Tosun Hollandalı Weghorst için, "İngiltere Ligi farklı. Almanya'da zirve yapan bir oyuncu. Tıpkı Sörloth gibi Ada'da belki uyum sorunu yaşadı. Mario Gomez gibi kral olup yeniden doğabilecek kapasitede. Kendisi ile rekabet etmekten mutluluk duyacağım biri. Daha da önemlisi, müthiş bir karakter. Her şeyi ile örnek bir profesyonel. Bambaşka bir kişiliğe sahip" diye konuştu.Beşiktaş 5 Temmuz'da Avusturya kampına başlayacak. Büyük bir sürpriz olmasa teknik direktör Valerien Ismael, Cenk ve Weghorst'u 9 Temmuz'da Werder Bremen ile oynanacak ilk hazırlık maçında sahada kullanma şansına sahip olacak.