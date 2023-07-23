Galatasaray, Cedric Bakambu transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Galatasaray için İstanbul'a ailesiyle birlikte iniş yapan Cedric Bakambu, GSTV mikrofonlarına "Merhaba Cimbom" açıklamasını yaptı.
Havalimanında bazı sarı kırmızılı taraftarların formalarını imzalayan 32 yaşındaki oyuncu daha sonra ailesiyle birlikte araca binerek konaklayacağı otele geçti.
Bakambu'nun sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SEZON BAŞINA 1.3 MİLYON EURO ALACAK
32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.
TOPLAM 3.4 MİLYON EURO'YA MAL OLACAK
Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Galatasaray için İstanbul'a ailesiyle birlikte iniş yapan Cedric Bakambu, GSTV mikrofonlarına "Merhaba Cimbom" açıklamasını yaptı.
Havalimanında bazı sarı kırmızılı taraftarların formalarını imzalayan 32 yaşındaki oyuncu daha sonra ailesiyle birlikte araca binerek konaklayacağı otele geçti.
Bakambu'nun sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
SEZON BAŞINA 1.3 MİLYON EURO ALACAK
32 yaşındaki tecrübeli santrfor, 2 yıllık mukaveleye "Evet" dediği sarı-kırmızılı kulüpten sezon başına 1.3 milyon Euro alacak.
TOPLAM 3.4 MİLYON EURO'YA MAL OLACAK
Cim-Bom'un Al-Nasr'a ödeyeceği bonservis bedeli ise 800 bin Euro. Bakambu'nun transferi Galatasaray'a toplamda 3.4 milyon Euro'ya mal olacak.
CEDRIC BAKAMBU KİMDİR?
Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.