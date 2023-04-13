Çaykur Rizespor, 90+10'da penaltıyla kazandı

Spor Toto 1. Lig'de play-off hattını doğrudan ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Sakaryaspor'u 90+10'da penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, 90+10'da penaltıyla kazandı
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13 Nisan 2023 18:07
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve play-off hattını doğrudan ilgilendiren maçı Karadeniz ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Sakaryaspor, Zdravko Minchev Dimitrov'un attığı golle 52. dakikada öne geçti. Çaykur Rizespor, bu gole hemen cevap verdi ve 55. dakikada John Mary skora denge getirdi. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie oldu. Bolasie, 90+10'daki penaltıyı gole çevirdi.

ÖNCE KIRMIZI SONRA SARI

Karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka, Sakaryaspor'dan Michal Nalepa'ya 60. dakikada doğrudan kırmızı kart gösterdi. Saka, ardından kartları karıştırdığını fark edip Nalepa'yı sarı kartla cezalandırdı.

Bu sonucun adından Çaykur Rizespor, 57 puana yükseldi ve averajla ikinci sıraya çıktı. Sakaryaspor 55 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor, Boluspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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