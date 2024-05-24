Cleveland Cavaliers, başantrenörü JB Bickerstaff'ı görevden aldığını duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania, Joe Vardon ve Jason Lloyd, Golden State Warriors asistanı Kenny Atkinson ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu James Borrego'nun boş pozisyona aday olması beklenen isimler olduğunu belirttiler.



Cavaliers, Bickerstaff yönetiminde 2018'den bu yana ilk playoff serisini Orlando Magic'e karşı kazanmış ve 1993'ten bu yana LeBron James'siz kadrolarda bunu ilk kez başarmıştı. Ancak Cleveland, konferans yarı finalinde Boston Celtics'e karşı beş karşılaşmada mağlup olmuştu.



Takımın yıldızı Donovan Mitchell dahil birçok Cleveland oyuncusunun Bickerstaff'a pek güvenmediği ve oyun yönetimini, uygulamalarını ve sorumluluk önlemlerini sorguladığı iddia ediliyordu.



Bickerstaff, 2020'de geçici antrenörlük görevini John Beilein'den devralmış, takımdaki beş sezonda 170-159'luk bir seri yakalamış ve son iki sezonda 99 galibiyet elde etmişti.





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