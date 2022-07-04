Cankurtaranlık için dev zirve

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Aydın, cankurtaranlıkla ilgili yeni bir çalışma yürütüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cankurtaranlık için dev zirve
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04 Temmuz 2022 15:00
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik'i ziyaret etti.

ZİYARETTE NELER KONUŞULDU?

Federasyonun açıklamasına göre, genel değerlendirmenin yapıldığı ziyarette, cankurtaranlıkla ilgili uluslararası doküman ve eğitim materyallerine erişim konusu da görüşüldü.

Cahit Çelik, 2023'te hem cankurtaranlıkla ilgili doküman ve uluslararası eğitim materyallerine erişim hem de bu çalışmaların bütçesiyle ilgili federasyona destek sağlayacaklarını dile getirdi.

CANKURTARANLIK ULUSLARASI SEVİYEYE ÇIKACAK

Ziyaret, cankurtaranlığın uluslararası seviyeye çıkarılması için çözüm önerilerinin sunulması ve karşılıklı değerlendirmelerle son buldu.

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