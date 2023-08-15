Çağlar ilk kez oynadı, Atletico rahat başladı

La Liga ilk hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında Granada'yı 3-1 yendi.

, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Çağlar ilk kez oynadı, Atletico rahat başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2023 00:42
Son güncelleme 15 Ağustos 2023 01:12
La Liga'nın ilk hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı konuk etti.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Maçın ilk yarısı biterken Atletico 45+4'te Morata'nın golüyle öne geçti. Granada 62'de Samu ile eşitliği yakalarken 67'de Depay ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 90+8'de ise Marcos Llorente skoru 3-1'e getiren golü kaydederek skoru ilan eden isim oldu.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, yedeklerde başladığı maça 59. dakikada dahil olarak bu sezon ilk kez Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkmış oldu.

Atletico Madrid ligin ikinci haftasında Betis deplasmanına konuk olurken Granada ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery