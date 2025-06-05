Bursaspor'da kombine çılgınlığı yaşanıyor!

TFF 3'üncü Lig Şampiyonu Bursaspor'da yeni sezon öncesi kombine bilet satışları rekor seviyeye ulaştı. Kulüp Başkanı Enes Çelik, şubat ayında başlatılan kombine satışlarının, bugün itibarıyla 30 bine ulaştığını açıkladı.3'üncü Lig 1'inci Grup 29'uncu hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Bornova 1877 Sportif'i 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kombine bilet satışlarının 30 bini aştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, taraftarın yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:"Değerli Bursasporlular, şubat ayında satışa sunduğumuz kombinelerimizde bugün itibarıyla 30.000'e ulaşmış bulunuyoruz. Doğu (Maraton) ve Güney Kale (Teksas) tribünlerinin tamamı geçen sezon olduğu gibi yine kombine olarak satıldı ve tükendi. Kuzey Kale ve Batı tribünü için kalan son 8.250 kombineyi de sezon başlamadan tüketeceğinize inanıyorum. Kulübümüze olan sevginiz ve yönetimimize duyduğunuz güvenden dolayı şükranlarımı sunuyor, kombine satışlarının bayramda da online olarak devam edeceğini hatırlatıyorum."