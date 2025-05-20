Burnley, Redmond ile yollarını ayırdı!

Championship'den 100 puan toplayarak 2. sıradan Premier Lig'e yükselmeye hak kazanan Burnley, 2 yıldız oyuncusuyla yollarının ayrıldığını açıkladı.



Burnley, bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış olan İngiliz kanat oyuncusu Nathan Redmond'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Öte yandan yine bir dönem Türkiye'de Rizespor ve Eyüpspor forması giymiş olan Jonjo Shevley ile de yolların ayrıldığı açıklandı.



OYUNCULARIN PERFORMANSI



Yıldız kanat oyuncusu Redmond, bu sezon 3 maçta 20 dakika süre aldı ve 1 asist katkısında bulundu. Shelvey ise 10 maçta forma giydi.