Brescia yıkıldı: 114 yıllık futbol çınarı iflas etti!

114 yıllık köklü kulüp Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyemediği için profesyonel liglerden men edildi. Serie B'de kalmayı başaran takım, şimdi futbolun en alt seviyesine düştü.

calendar 11 Haziran 2025 15:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bresciacalcio.it
Brescia yıkıldı: 114 yıllık futbol çınarı iflas etti!
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İtalya futbolunun köklü kulüplerinden Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyememesi nedeniyle profesyonel liglerden ihraç edildi.

Serie B'de mücadele eden ekip, geçtiğimiz sezon küme düşme hattının hemen üzerinde kalarak ligde kalmayı başarmıştı. Ancak mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüp, dört puan silme cezası aldı ve Serie C'ye düşürüldü. Sonrasında ise ödenmemiş maaşlar nedeniyle profesyonel statüsünü kaybetti.

İtalyan basınına göre, Brescia'nın son iki aylık maaş ödemeleri için 6 Haziran Cuma gününe kadar süresi vardı fakat bu sürede ödeme yapılmadı. 2017 yılından bu yana kulübün sahibi olan ve daha önce İngiliz kulübü Leeds United'ı da yöneten Massimo Cellino'nun yönetimindeki Brescia, mali krizden çıkamayarak iflas etti.

EFSANELERİN YUVASI BRESCIA

114 yıllık kulüp tarihine Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi efsane isimleri sığdıran Brescia, artık profesyonel liglerde yer alamayacak. Kulübün geleceği ise belirsizliğini koruyor.



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