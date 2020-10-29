Bir ihtimal daha var: Pep-Messi yeniden

Barcelona'da ekonomik kriz ve Messi'nin huzursuzluğu sonrası büyük güven kaybeden Bartomeu, geçtiğimiz günlerde istifasını sunmuştu.



Barcelona'da geçici süreyle başkanlık görevine Carles Tusquets getirildi. Tusquets yönetiminin de kısa süre içinde seçim kararı alarak kalıcı Başkan için yol açması bekleniyor.



Başkanlık adayları arasında favori konumunda görülen Victor Font, Barcelona'ya dair yeni dönemdeki planlarını anlattı.



"SAĞLAM BİR PLANA İHTİYAÇ VAR"



Sky Sports News'e konuşan Font; "Dünya futbolunun son 10 yılda gördüğü en iyi jenerasyonun yerini doldurmak, büyük bir zorluk olacak. Özellikle rekabetin yoğun olduğu ve birçok kulübün çok güçlü sahiplere ait olduğu bir dönemdeyken daha da zor olacak. Barcelona'nın ayrıca stadyumu yeniden inşa etmek için önemli bir yatırıma ihtiyacı var. Bu zorlukların üstesinden gelmek için çok sağlam bir plana ihtiyacımız olduğu açık ve son birkaç yıldır yaptığımız da bu." dedi.



"EFSANELERİ GERİ GETİRMEMİZ GEREK"



Yeni dönem için açıklamalarda bulunan Başkan adayı; "Niyetimiz çok güçlü ve rekabetçi bir proje yaratmak ve Johan Cruyff'un Barça'ya aşıladığı oyun tarzını miras alabileceğimiz için şanslıyız. Bu tarzı bilen en iyi profesyonellerin çoğu aynı zamanda taraftarlar ve kulübü seviyorlar. Pep Guardiola, Xavi, Iniesta ve Puyol gibi... Hepsi Barselona'yı seven ancak bugün Barça için çalışmayan efsaneler. Rekabetçi bir proje için onları geri getirmemiz gerekiyor. Messi'nin ihtiyacı olan tek şey iyi bir projenin içinde yer aldığını bilmesi olacak." dedi.



Katalan çalıştırıcı Pep Guardiola, 2012 yılında efsanesi olduğu kulüpten ayrılmıştı. 49 yaşındaki teknik direktörün Manchester City ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.



Guardiola, Barcelona'nın başında çıktığı 247 maçın 179'unu kazandı. Pep, bu süreçte 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



