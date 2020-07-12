Bilyoner ile maç önü: Tottenham - Arsenal

Premier Lig'de Londra derbisi haftası, Tottenham - Arsenal! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Arsenal ile sahasında oynadığı son beş Premier Lig maçını kaybetmeyen Tottenham (3G 2B), rakibini yeni stadında ilk kez konuk edecek.
- Tottenham'a konuk olduğu son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Arsenal (3B 6M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (Mart 2014'te 1-0).
- Premier Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Arsenal, Ekim 2018'den bu yana üç maçlık seri yakalayamıyor.
- Lig kariyerinde Arsenal filelerini 10 kez havalandıran Tottenham forveti Harry Kane, derbi tarihindeki en golcü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham'a rakip olduğu üç Premier Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Dier, Foyth, Tanganga
Arsenal: Leno, Chambers, Nketiah
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies, Sissoko, Winks, Moura, Le Celso, Son, Kane
Arsenal: Martinez, Kolasinac, Luiz, Mustafi, Tierney, Xhaka, Ceballos, Soares, Aubameyang, Saka, Lacazette
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Pandemi arasından önce nasılsa, sonrasındaki durumu da aynı Tottenham'ın. Kalesini korumakta zorlanan Bournemouth'a 90 dakika gol atamadılar. 2 maçtır gol yememeleri artı ama 180 dakikada sadece 1 gol atmaları da enteresan oldu. Arsenal ise formunu artırmış durum.da Son 4 maçta 10 puan topladılar. Southampton, Norwich ve deplasmanda Arsenal galibiyetleri üstüne Leicester ile 1-1 berabere kaldılar. UEFA Avrupa Ligi ile birlikte oyuncuların gelecek sezon kadroda kalmak için önemli bir performans sıçrayışları var. Genç oyuncuların da bu performans artışında önemli bir payı var.
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a yenilmeyecektir. Ayrıca, gol açısından kısır bir maç olacağını, Mourinho'nun kalenin önüne kamyonu çekeceğine inanıyorum. Maç sonu için de 2.5 alt tercih edilebilir.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Arsenal ile sahasında oynadığı son beş Premier Lig maçını kaybetmeyen Tottenham (3G 2B), rakibini yeni stadında ilk kez konuk edecek.
- Tottenham'a konuk olduğu son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Arsenal (3B 6M), tek galibiyetini gol yemediği tek karşılaşmada aldı (Mart 2014'te 1-0).
- Premier Lig'de çıktığı son iki deplasmandan galibiyetle dönen Arsenal, Ekim 2018'den bu yana üç maçlık seri yakalayamıyor.
- Lig kariyerinde Arsenal filelerini 10 kez havalandıran Tottenham forveti Harry Kane, derbi tarihindeki en golcü oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
- Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Tottenham'a rakip olduğu üç Premier Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı (3 gol & 1 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Tottenham: Dier, Foyth, Tanganga
Arsenal: Leno, Chambers, Nketiah
MUHTEMEL 11'LER
Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies, Sissoko, Winks, Moura, Le Celso, Son, Kane
Arsenal: Martinez, Kolasinac, Luiz, Mustafi, Tierney, Xhaka, Ceballos, Soares, Aubameyang, Saka, Lacazette
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Pandemi arasından önce nasılsa, sonrasındaki durumu da aynı Tottenham'ın. Kalesini korumakta zorlanan Bournemouth'a 90 dakika gol atamadılar. 2 maçtır gol yememeleri artı ama 180 dakikada sadece 1 gol atmaları da enteresan oldu. Arsenal ise formunu artırmış durum.da Son 4 maçta 10 puan topladılar. Southampton, Norwich ve deplasmanda Arsenal galibiyetleri üstüne Leicester ile 1-1 berabere kaldılar. UEFA Avrupa Ligi ile birlikte oyuncuların gelecek sezon kadroda kalmak için önemli bir performans sıçrayışları var. Genç oyuncuların da bu performans artışında önemli bir payı var.
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a yenilmeyecektir. Ayrıca, gol açısından kısır bir maç olacağını, Mourinho'nun kalenin önüne kamyonu çekeceğine inanıyorum. Maç sonu için de 2.5 alt tercih edilebilir.