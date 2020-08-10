Bilyoner ile maç önü: Inter - Leverkusen

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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.- Leverkusen ile daha önce sadece 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Inter, o sezonki iki maçtan da galip ayrılmıştı (3-2 & 2-0).Avrupa kupalarında 2010/11'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Inter, en son turnuvayı kazandığı 2009/10 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görebilmişti.- Inter forveti Romelu Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde dokuz maçlık gol atma serisi yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8 maç; 2004/05'te Alan Shearer ile eşit).Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, LukakuHradecky; L Bender, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; VollandVecinoAmiri, Aranguiz