Bilyoner ile maç önü: Inter - Leverkusen

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali'nde Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz. HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leverkusen ile daha önce sadece 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Inter, o sezonki iki maçtan da galip ayrılmıştı (3-2 & 2-0).
- Inter, Alman takımlarıyla oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilirken (1B 6M); Leverkusen, İtalyan ekiplerine rakip olduğu son üç maçı kaybetti.
Avrupa kupalarında 2010/11'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Inter, en son turnuvayı kazandığı 2009/10 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görebilmişti.
- Avrupa kupalarında 2007/08'den (UEFA Kupası) bu yana ilk kez çeyrek finale yükselen Leverkusen, 2001/02'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.
- Inter forveti Romelu Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde dokuz maçlık gol atma serisi yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8 maç; 2004/05'te Alan Shearer ile eşit).
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku
Leverkusen: Hradecky; L Bender, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; Volland
EKSİKLER
Inter: Vecino
Leverkusen: Amiri, Aranguiz
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leverkusen ile daha önce sadece 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşan Inter, o sezonki iki maçtan da galip ayrılmıştı (3-2 & 2-0).
- Inter, Alman takımlarıyla oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilirken (1B 6M); Leverkusen, İtalyan ekiplerine rakip olduğu son üç maçı kaybetti.
Avrupa kupalarında 2010/11'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Inter, en son turnuvayı kazandığı 2009/10 Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görebilmişti.
- Avrupa kupalarında 2007/08'den (UEFA Kupası) bu yana ilk kez çeyrek finale yükselen Leverkusen, 2001/02'den (Şampiyonlar Ligi) bu yana ilk kez yarı finale kalabilmek için sahaya çıkacak.
- Inter forveti Romelu Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde dokuz maçlık gol atma serisi yakalayan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor (8 maç; 2004/05'te Alan Shearer ile eşit).
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku
Leverkusen: Hradecky; L Bender, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Bailey, Havertz, Diaby; Volland
EKSİKLER
Inter: Vecino
Leverkusen: Amiri, Aranguiz