UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Beşiktaş karşılaştı.Signal Iduna Park'ta oynana mücadelede Borussia Dortmund, 5-0'lık skorla kazandı. Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Donyell Malen, 45 (p) ve 53'te Marco Reus ile 68 ve 81'de Erling Haaland kaydetti.Siyah beyazlılarda Welinton 43. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.Alınan bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 9 yaptı ve grubu 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise puansız olarak Devler Ligi macerasını noktaladı.Beşiktaş tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamladı.(18) Ajax(9) Sporting(9) Borussia Dortmund(0) BeşiktaşBorussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, MalenBeşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza, Can, Kenan Karaman, Larin, BatshuayiPas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşen ve rahat bir oyun ortaya koyan Borussia Dortmund mücadelede ilk golünü Donyell Malen ile buldu. Hızlı gelişen Dortmund atağında Bellingham topla ceza sahası yayına doğru sokulup solundaki Malen'i gördü. Malen 29. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vuruşunu yaptı. Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti.43. dakikada Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Welinton, Dahoud'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi. Penaltı atışını kullanan Reus, topu sol köşeden ağlara yolladı.İlk yarının son düdüğü çaldı. İlk 45 dakikayı Dortmund, 2-0 önde tamamladı.Beşiktaş'ta ikinci yarıda Kenan Karaman yerine Rosier forma giydi. Dortmund'da da Thomas Meunier yerine Reinier sahada yer aldı.Borussia Dortmund'da verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Reus, Necip'ten sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara yolladı ve skoru 3-0'a taşıdı.62'de Dortmund'da Wolf ve Reus kenara gelirken Haaland ve Passlack oyuna dahil oldu.Maça sonradan giren Norveçli yıldız Erling Haaland, skoru 4-0 yaptı. Sol kanattan sıfıra inen Schulz'ün ortasında Haaland arka direkte kafayı vurdu. Yerde seken top ağlarla buluştu.71'deDortmund, 5-0'ın ardından gol arayışlarına devam etti. 84'te5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla bululşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.29. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Bellingham ile atağa kalkan Dortmund'da sol tarafta topla buluşan Malen ceza sahasına girdikten sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.1-043. dakikada hakem ceza sahasına giren Dahoud'un Welinton tarafından düşürüldüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR kontrolü yapan Fransız hakem kararını değiştirmeyince Reus 45. dakikada penaltıdan Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.49. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Reinier müsait pozisyondan topu auta attı.53. dakikada Dortmundlu futbolcu Reus takım arkadaşı Dahoud ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasında iki Beşiktaşlı futbolcuyu geçti ve ardından düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.3-068. dakikada sol taraftan Schulz'un ortasında Dortmund'un topa iyi yükselen Haaland topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu.4-081. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde Haaland kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti.5-0Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.Signal IdunaFrançois Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni ( Fransa)Kobel, Meunier (Dk 46. Reinier), Hummels, Zagadou (Dk. 73 Pongracic), Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham (Dk 73 Guerreiro), Wolf, (Dk. 62 Passlack), Reus (Dk 63 Haaland), MalenErsin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza (Dk 82 Atiba Hutchinson), Can (Dk 76 Salih), Kenan Karaman (Dk 46 Rosier), Larin (Dk 69 Ghezzal), BatshuayiDk. 29 Malen, Dk. 45 (Penaltıdan) ve Dk. 53 Reus, Dk. 68 ve 81 Haaland (Borussia Dortmund)Dk. 31 Montero, Dk. 38 Larin, Dk. 44 Souza (Beşiktaş)Dk. 43. Welinton (Beşiktaş)