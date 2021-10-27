Şampiyonluk mesajı

Beşiktaş'ın Le Havre'den transfer ettiği tecrübeli sol bek, Galatasaray maçındaki başarılı performansıyla forma yarışında sonuna kadar olacağını net şekilde gösterdi.Beşiktaş 'a transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Le Havre'den kazandırılan Umut Meraş, A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrasında Kara Kartal'da kendisini gösterememişti.Siyah-Beyazlı formayla ilk kez 11'de önceki akşam Galatasaray 'a karşı mücadele eden Umut Meraş, ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış topladı. Sol bek hattındaki görevini 90 dakika boyunca başarılı bir şekilde yerine getiren Umut, dev maçı 1 asistle tamamlayarak takımının elde ettiği galibiyete de katkı yapmayı başardı. Umut, sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N'Sakala'yla birlikte forma rekabetinde sonuna kadar olacağını gösterdi.Dev derbi sonrasında açıklamalarda bulunan Umut, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtmişti. 24 yaşındaki futbolcu,sözlerini sarf etmişti.