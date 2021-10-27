Beşiktaş'ta yükselen değer Umut Meraş

Beşiktaş'ta ilk 11'deki ilk maçına derbide çıkan Umut Meraş, performansıyla tam not aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta yükselen değer Umut Meraş
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27 Ekim 2021 11:18
Beşiktaş'ın Le Havre'den transfer ettiği tecrübeli sol bek, Galatasaray maçındaki başarılı performansıyla forma yarışında sonuna kadar olacağını net şekilde gösterdi.

Beşiktaş 'a transfer döneminin son günlerinde Fransız ekibi Le Havre'den kazandırılan Umut Meraş, A Milli Takım'da yaşadığı sakatlık sonrasında Kara Kartal'da kendisini gösterememişti.

Siyah-Beyazlı formayla ilk kez 11'de önceki akşam Galatasaray 'a karşı mücadele eden Umut Meraş, ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış topladı. Sol bek hattındaki görevini 90 dakika boyunca başarılı bir şekilde yerine getiren Umut, dev maçı 1 asistle tamamlayarak takımının elde ettiği galibiyete de katkı yapmayı başardı. Umut, sol bekte Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N'Sakala'yla birlikte forma rekabetinde sonuna kadar olacağını gösterdi.

Şampiyonluk mesajı

Dev derbi sonrasında açıklamalarda bulunan Umut, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtmişti. 24 yaşındaki futbolcu, "Çok iyi mücadele ettik. Hak eden taraf bizdik diye düşünüyorum. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum, onlar da iyi mücadele etti. Biz yarıştan hiçbir zaman kopmayacağız. Asist yapmam mutlu ediyor ama önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Önemli olan bu gemiyi karşı tarafa taşımak. Yolun sonunda boğaza ismimizi yazdırmak istiyoruz" sözlerini sarf etmişti.




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