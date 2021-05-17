Beşiktaş'ta taraftarlı kutlama ve tekne turu yok

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarına taraftar almasına ve tekne turuna izin vermedi.

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Beşiktaş'ta taraftarlı kutlama ve tekne turu yok
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17 Mayıs 2021 22:07
Beşiktaş şampiyonluk kutlamasını taraftarsız yapacak.

Siyah beyazlılar, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs'ta Vodafone Park'ta kaldıracak. Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, NTV'nin haberine göre İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü'ne iletti.

Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.


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