Beşiktaş'ta divan kurulu: Hasan Arat'tan flaş sözler

Beşiktaş Kulübü'nde divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Açıklamaları canlı aktardık.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Takım keyif veriyor. Değerli rakiplerimizi de izliyorum. Üslubumu bağışlayın, amiyane tabir motor gaz yemiyor, yürümüyorlar. Bir yol kazası olmazsa biz bu sene şampiyon oluruz."
Tevfik Yamantürk: "Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performanslarla Beşiktaş'a milyon euro'larla aldılar. Ondan sonra çekip gittiler. Ama faturayı camia ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir futbolcu vardı, ismini bile hatırlamıyorum. Valerien Ismael döneminde Alanyaspor maçında 35-40 metrede faul yaptı. 'Eyvah bu gol olursa maç gider' dedim. Gol oldu, atıldı. Maç gitti. Koskoca Beşiktaş takımının antrenörü Ismael, hakeme bitir diye işaret yapıyor. Hepsini geçtim futbolcu ortada yok ama futbolcuya 2.5 milyon euro ödediler, yüzde ellisine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz, Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Ondan sonra da çekip gidiyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Var mı böyle bir yeryüzü düzeni. Başkanımıza da söyledim, bu paraların peşine düşmeniz lazım diye."
HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI
Hasan Arat: "Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir."
Hasan Arat: "Kulübümüze çok sayıda üyelik başvurusu geliyor. Büyük bir değişime imza atıyoruz. Yeni üyeleri, genç üyeleri, kadın üyeleri kazanmamız çok önemli."
Hasan Arat: "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır."
Hasan Arat: "Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."
GALATASARAY'A GÖNDERME
Hasan Arat: "1 Temmuz'da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz."
Hasan Arat: "Teknik direktör seçimi, oyuncu seçimi kısa sürede kolej havasını getirmişti. Belki de bu yaptıklarımız çoğunuza Süleyman Seba dönemini hatırlatmıştır. Hentbolda 3 tane kupa kazandık. Genç kürekçilerimize yatırım yapıldı, Türkiye kupalarını kazanmaya başladık. Voleybol kadında iyi bir takım kurduk. Diğer sporlarda birçok iey yaptık, olimpiyatta sporcumuz yer aldı."
Hasan Arat: "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hüseyin Yücel, kulübün büyük değişiminde önemli rol oynadı. Transferlerde, transfer komitesi başkanı olarak öncü rol aldı. En sıkıntılı anlarda hep kulübün yanında oldu. Mete Vardar hayatını Beşiktaş'ta yaşayan bir insan. Futbol takımımızın tüm kafilesinden sorumlu. Sadece bu değil, Beşiktaş neye ihtiyacı olsa; Vardar ailesi Mete ile birlikte yanımızda olmuştur. Onur Göçmez kolunda kartal dövmesi olan, sporu seven ve Türkiye'nin en önemli kurumlarında olan birisidir. Futbolu çok iyi bilir. Verdiği tüm katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarım. Kaan Şakul neredeyse 18 saatini kulüpte geçiriyor, hepimizin yükünü alıyor. Çok koyu bir Beşiktaşlı, ne zaman bir hata yapacak olsak, Beşiktaş adaletinin sesi oluyor. Bize sağdan soldan gelen kurumlar oluyor, Kaan bize haber vermeden onları yolluyormuş. Feyyaz Uçar çok iyi bir golcüydü ama bu kadar iyi yönetici olacağı şaşırtıcı oldu. Tesislerde yatıyor. Prof. Dr. Işıl Zeybek, Beşiktaş'a çok büyük emekler veriyor. Çağlayan Tuğal sabah tesislere gidiyor, teşekkür ediyoruz. Dava arkadaşım, Süleyman Seba sevgisinden vazgeçmeyen Ekrem Keçoğlu. Kadir Kılıç'ın neler yaptığını anlatacağım. Burak Aslan, Feyyaz Uçar'ın formasıyla uyumuş ama şimdi beraber çalışıyorlar. Emeklerinden dolayı teşekkürler. Cüneyt Sezgin büyük emekler verdi. Yalçın Ayaydın ise Kartal Yuvası'nı uçurmaya başladı."
42 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonunda 28 futbolcuya 42 Milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Beşiktaş Divan Kurulu'nda yeni yönetimin 53 Milyon euro ödeme yaptığı açıklandı.
Beşiktaş Yönetimi, son 9 ayda 1 Milyar TL faiz ödendiğini duyurdu.
GALATASARAY'A OLAY SÖZLER
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul: "Beşiktaş yasa dışı anlaşmalarla; TFF'yi UEFA'yı, maliyeyi, devletimizi aldatmaz. Belki bazen vergisini biraz geç öder ama vergisini kaçırmaz. Tribün gelirlerini çete gibi organize olup, kendi eliyle yönettiği karaborsa üzerinden yasadışı gelirleri yoktur. Beşiktaş'ta bu da yoktur. Beşiktaş yasadışı giderlerini fonlamak için kendi taraftarını organize şekilde kazıklamaz. Harcama limitlerinde yer açmak için uyduruk, yasa dışı şirketlerle 1 maçlık sözde gelirler Beşiktaş'ta yoktur. Beşiktaş mazisine yakışan saygın firmalarla sponsorluk yapar. Beşiktaş şartlar ne olursa olsun, şerefiyle oynar ve hakkıyla kazanır."
Hasan Arat: "Kaan Bey'in dediği gibi; Beşiktaş'ın devletten saklayacağı bir şey yoktur! Ne varsa, ortadadır."
"KULÜBE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİLDİ"
Hasan Arat: Hepinizin sahip çıkması gereken çok önemli işler var. Bunları bir kez daha anlatacağız ve bunları Beşiktaş'ın evlatlarına teslim edeceğim. Bize büyük güven duydunuz, bu camiayı yönetme şansı verdiniz. Biz de bu camianın içinden gelen insanlar olarak buna layık olmak zorundayız. Size tek doğrumuzun Beşiktaş olduğu, tek savunacak hakkımızın Beşiktaş olduğu düzeni anlatacağım. Burası Beşiktaş! Futbol takımıyla başlamak istiyorum. Giden oyuncu sayısı 42. Biz göreve geleli 9 ay oldu. 42 sporcuya Beşiktaş maaş ödüyordu. Bunlar çok yüksek ücretler. Gece yarısı partilerde transfer edilen oyuncular var ya, maliyetleri 5 milyon euro olan, bu kulübe çok büyük zarar verdi.
REBIC VE AMARTEY TEPKİSİ
Hasan Arat: Size basit bir örnek vereyim, "Bize acil bir oyuncu transfer edin, isminde ic olsun, meşhur olsun" diyolar. Gece yarısı getiriyorlar. Arkadaşın bize maliyeti 5 milyon 165 bin euro. Oynadığı süre Türkiye Kupası dahil 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, dolanıyor, tesislerden kaçıyor, imzala diyoruz, imzalamıyor. Transferin sın gününde imzaladık. Çok yazık şeyler yapılmış. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız? Nasıl buna imza attınız? Nasıl incelediniz?
"TRANSFER KOMİTESİNE TEŞEKKÜRLER"
Hasan Arat: Söyleyecek bir şey yok, enkaz edebiyatı yapmayacağız dedik. Beşiktaşlı bahane duymak istemiyor ama bunu paylaşma mecburiyetim var. Kaan Bey söyledi, geçen sene net maaş bütçesi 35 milyon, kaç puan gerideydik. Bu sene 42 milyon maaş bütçesi. Bugün ben transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her transferde en az 2-3 katmandan geçiriyoruz. Hocanın resmini görüyorsunuz. Biz hocamızla ara transferde konuştuk. Ama yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Geldiğimiz noktada yardımcılarıyla gelmeyi kabul etti. Kendisiyle çalışmaya başladık. Taraftarlar ve sizler, hocamıza sahip çıktınız ve sahip çıkmaya devam edin. Kıymetli ve iyi bir insan.
"GIO, SERDAR TOPRAKTEPE'Yİ İSTEDİ"
Hasan Arat: Gio gelir gelmez, "Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı" dedi ve ekibinde olmasını istedi ve Serdar Topraktepe ekibinde. Bir kişilik bir ekip değil. Bu ekibe, aşağıdan sürekli oyuncu yetiştiren Samet Hoca var. Bugün hoca, "Immobile geldi dedi. Semih ve Mustafa bana yeter" dedi. Onları nasıl oynattığını görüyorsunuz. Değerli kaptanımız Necip Uysal'a acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede toparlanır inşallah."
"TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARI"
Hasan Arat: Çok güzel bir takım kuruldu. İzlerken heyecanlanıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Şu anda iyi bir yapı oluştu. İnanın, her an, her türlü konuda yanlarındayız. İnşallah bu sezonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız.
TRANSFERDE NELERE BAKILDI?
Hasan Arat: Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Bu yapılan transferlerde içeride kimsenin olmadığını biliyor musunuz? Bunların hepsini ekibimiz yaptı. 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var. Her yerde çalışıyorlar. Çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Yapay zeka kullanıyoruz. Data analizlerini, video analizlerini kullanıyoruz. Karakter testine kadar yapıyoruz. Karakter testini biz bu dönemde gördük. İyi oyuncu olması gerekmez önce iyi karakterli olması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu takımına sahip çıkalım.
"KENDİ STADYUMUMUZA SIĞMAYIZ"
Hasan Arat: Üyelik ve tüzük konusu, biz şu anda yaklaşık 60 bin civarında numaraya ulaştık üyelik konusunda. Aktif üye sayımız 43.500. Artık oylarda kendi stadyumumuza bile sığabilecek durumda değiliz. 15 bine yakın üye müracaat etti. Bunlar çok titizlikle devam ediliyor. Üye kartları ekimin son haftasında verilecek dedik. Güzel bir şekilde sunum yapacağız üyelerimize. İçinde kartı, rozeti, beratı, her şeyinin olduğu bir sunum yapacağız ve Beşiktaşlı bunu en güzel yerde saklayacağız.
"SIKINTI ÜYELİKLER VARDI!"
Hasan Arat: Büyük bir sıkıntı yaşadık 5 bin 700 üye konusunda. Süreler verdik, evrakları tamamlayın dedik. Bilmeyerek veya hataya karışmış olan Beşiktaşlılar kulübe müracaat ettiler. Eksiklerini tamamladılar ve üyeliklere hak kazandılar. Şu anda bu oran yüzde 22 civarında. Yaklaşık 1350 kişi geldi sadece. Size tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu üyeler arasında 223 arasında üyelik formlarında imzaları yoktu. 3743 üyenin üyelik formunda referansları yoktu. 125 üye 5 yılı doldurmamış referanslarla, 455 üye doğru olmayan imzalarla referans yazmıştı. 305 üye de vefat eden üyelerin referansını kullanmıştı. 5700 üyeden bir kişi bile haklı çıkmadı. Denetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Çok sıkı çalıştılar.
"ONLARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ!"
Hasan Arat: Giriş ücreti ticareti yapılmış. Üyelerden para alınmış. Bir de yönetim kurulu üyelerinden torbadan para alınmış. Beşiktaş çok kötü yerlere gitmiş. Bu işi çok ciddiye alın. Bundan sonra Sicil Kurulu buna geçit vermeyecek. Tribünden gelen arkadaşlar, durumun farkındalar. Bir yönetici, "Sınırsız evrak getirin, paranızı biz öderiz" demiş. Bir diğeri, "Tribün grupları cari hesaptan öderiz" demişler. İşin ilginç tarafı, Sicil Kurulu Başkanı göreve geliyor, boş karar defterlerini buluyor. Silinmiş. "Siz getirin biz doldururuz" diye üyeleri doldurmuşlar. İstifa ettiler, gittiler. Beşiktaş şimdi doğru insanların ellerinde. Yeni tüzüğümüzde çok güzel bir şeyler olmuş. 254 kadın üye olmuş, 4'ü şehit eşi üyelerimizden. Tüzüğümüzün bize verdiği yeni güzellikle. 3 Gazimiz üye olmuş. 11 engelli vatandaşımız üye olmuş. Kadın olimpik sporcumuz üye olmuş. Beşiktaş için çok kıymetli ve başlangıçtır. 2023 dosyalarını çıkarttık. 2023'te de facia var. Disiplin Kurulu'na teslim edeceğim. Üye yapıyorlar, parayı arkadaşlarına parayı ödetiyorlar. Arada dışarıdan para alanlar var. Ödemelerde torba yazıyor ya. Disiplin Kurulu karar almış ama kimse bu işten kurtulamaz. Kurtulanlar sevinmesin, peşlerinde olacağız. Beşiktaş, halkın takımıdır. Halk gelecek burada başkanını seçecek.
"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI YAPACAĞIZ"
Hasan Arat: Dün Kadir Bey İzmir'e gitti. Beşiktaş devleti sever, devlet Beşiktaş'ı sever dedik ya, devletimiz, İzmir'de bize 123 dönüm güneş enerjisi santralı yapmak için arsa tahsis etti. İmzalandı, artık Beşiktaş'ın malı. Beykoz'u anlattık, Beykoz'u aldık. Beykoz'un merkezinde oraya bayrağımızı, tabelamızı koyduk. Çankırı'da güneş enerji santralleri var. Kadir Kılıç gitti, devletin bize tahsiliyle 203 dönüm daha yer aldık. Bu da Beşiktaş'ın. Bu iki yerde toplam 24 megabatlık güneş enerjisi santrali yapabileceğimiz. Bunun da çalışmaları sürüyor. Enerji giderlerini düşüreceğiz ve kar merkezi haline getireceğiz. Dernekçilik kulüpten bir şey istemek değil, artık Beşiktaş'a vereceksiniz. Beşiktaş Kabataş Vakfı'na gelelim, tüzük değişikliğiyle o iş rahatladı. Orası artık bizim, sahip çıkacağız.
"BEŞİKTAŞ'IN MALLARINA ÇÖKMÜŞLER"
Hasan Arat: Beşiktaş, 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri'ni 3 milyon dolar harcamış. Raporda var. Belediye çıkardı buradaki kiracıyı. Beşiktaş, 40 Bin TL'ye kiracıya vermişti, gece kulübü olmuştu. Mallarımız ortada yok. Bütün mallarımızın tespitini yaptık. İhtarname yolluyoruz, firma yok ortada. Sahibi belli değil. Çıksınlar ortaya. Kim imzaladı burayı, çıksınlar ortaya. Mallar nerede? Beşiktaş'ın mallarını kim talan ediyor görsünler! Açılırken herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın malı ne hale gelmiş görün. Şirket bize buradan zarar ettik diye ihtar çekmiş. Bunlar kongre üyesi, Beşiktaşlı bunlar. Birisi kiralıyor, o ona devrediyor. Kendi şirketiniz olsa bunu yapar mıydınız? Burası gitti Beşiktaş'ın elinden. Belediye başkanının insafında. Daha neler var, bilin. Malınıza sahip çıkın. Biz burada geçici yönetimiz, sahip çıkın.
Bir stadyum konser sözleşmesi yapılmış, biz gelmeden bir hafta önce. Stadyumu 1.5 milyon dolara kiralamışlar konser için. Stadyumun saha maliyeti 1.5 milyon dolar zaten. Senetler alınmış gitmişler. Büyük konserler yapıldı, büyük paralar döndü. Beşiktaş bu işte birilerinin çöküşüne neden oldu. Bu kulüpten ne istiyorsunuz? Para kazandınız, kulübe borçlarını hala ödemiyorlar. Ne yapacağız biz? Hangi vicdanla bu işleri yaptınız?
Akaretlerle ilgili güzel gelişme var. Deprem güçlendirmesi ve Süleyman Ağabey'in kullandığı eski blok, bunların hepini sayın Ekrem İmamoğlu, talimat verdi. Belediye bunu kendi imkanlarıyla yapacak. Tahmin ediyorum 1.5 aya kadar C Blok biter. B Blok yıl sonuna kadar biter. İnşallah düzgün bir şekilde bitireceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Fulya, Tamer Mert bu işi takip edeceğim dedi, kendisine teşekkür ediyorum. Fulya Otopark'ın kirası 132 Bin TL'ydi. Onun kirasını yüzde 90 arttırarak 650 Bin TL'ye getirdi.
Carrefour'a yer kiralamışız, 700 Bin TL kira ödüyor. 700 Bin TL ödediği kiranın Beşiktaş 415 Bin TL'sini aidat olarak ödüyor. Beşiktaş'ın eline 6 bin metrekarete 285 Bin TL geçiyor. Metrekare başı 47 TL.
Bağımsız bir kuruluşa bütün malların değerlerini çıkarttırdık. Beşiktaş'ın alması gereken kira, aidat hariç 1 Milyon 528 Bin TL, Carrefour hiçbir şeye yanaşmıyor. Beşiktaş buradan 285 Bin TL alıyor, düşünün.
Gelelim gece kulübüne, kirası 137 Bin TL. Kafe olarak kiraya verilmiş. Kulübün içinden insanlar. Şu anda tahliye kararı çıktı. Önümüzdeki çarşamba tahliye edeceğiz. 4 milyon da borçları var. Hem aidat hem kira. Biz Beşiktaş için her türlü riski alıyoruz. Bu işler kolay değil. İnsanlar sizden rahatsız oluyorlar çünkü bu işleri soran olmamış. Bu işleri kongre için kullanmışlar. Bundan sonra Beşiktaş'ta bu işler olmayacak.
974 metrekare bir yer kiraya verilmiş. Tanıdıklar yine. 127 Bin lira kira alınıyor. Beşiktaş 80 Bin Tl aidat ödüyor. 2021'de sözleşme imzalanmış. Eski yönetime soruyorum, sizin kendi şirketiniz olsa buna imza atar mısınız? 8 yıllık kira sözleşmesi yapıyolar ve firma hiçbir şeye yanaşmıyor.
Gelelim Akatlar'a... 2021'de 2039'a kadar kiraya veriliyor burası. İmzayı atanlara soruyorum, isimleri burada, dosyada var. Kendi şirketiniz olsa, 5 tane tenis kortu, 1 tane havuz, 1 spa, reklam hakları, alt kiralama izinleri, 300 araçlık otopark, ofisleri 2021 yılında 90 Bin TL'ye nasıl kiraya verdiniz, nasıl imza attınız? Buradan alınması gereken kira 7 Milyon Lira. Böyle bir şey olabilir mi ya! Günah değil mi? Biz tesis bulamıyoruz şu anda. 90 Bin TL dalga mı geçiyorsunuz siz. Çekleri almış ve dağıtmışlar. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Denetiminizi yapın, hesap sorun açık söylüyorum.
Halı sahamız var. Halı saha 2 tane, yine kongre üyesi. 2012'den 2020'ye kadar 163 Bin TL ödemiş. Bizim tesis ihtiyacımız var bu arada. 2020'den bu yana hiçbir kira ödemiyor. 5 Milyon TL borç var. İstinaftan istinafa dolaşıyor. Buradan yüce Türk adaletine sesleniyorum, Beşiktaş kamu yararına dernektir. Bizim mallarımızı adalet geri versin.
Benzin istasyonunda şu anda aldığımız ciro artı kira 200 Bin TL. Raporda çıkan rakam 1 milyon 980 Bin TL, çeşitli davalar var. Kiracımız son derece iyi niyetle geldi. Doğru bir rakam bulalım, anlaşalım dedi. Oradaki yaklaşım şu ana kadar olumlu gidiyor. Çıkan raporlar doğrultusunda Beşiktaş'ın menfaati neyse o çerçevede kiramızı oradan alacağız.
Acıbadem'de, Ekim ayı yeniden zam ayı, aradaki farkı gösterdik. Kendilerinden talep edeceğiz. Ortak bir noktada anlaşmaya çalışacağız. 2030'a kadar kiraları var ve 5 yıl uzatma hakları var. Görüşmeler yapacağız.
"DAHA ÖNCEKİ BAŞKANLARLA KARIŞTIRMAYIN"
Bizi daha önceki başkanlarla karıştırmayın. Biz, Beşiktaş'ın menfaati için her türlü hak ve hukuku ararız. Her yerden bize haber yolluyorlar, "Gelsinler, görüşelim, televizyona çıkalım," diyorlar. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler yıllardır, ben sizinle nereye çıkayım? Yüce Türk Adaleti'ne, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum, bu ülkede adalet varsa, Beşiktaş'ın hakkının teslim edilmesi lazım.
RAFA SILVA'YA YAPILAN FAULLER
Hasan Arat: Açıklama yaparken, 'Size ceza verirler' dediler ama Allah var MHK, hakeme ceza verdi iki hafta. Kesinlikle takıma sahip çıkmalıyız. Böyle bir şey yok. 4 maçta 2 kırmızı kart ve VAR'la veriliyor. Takımımıza sahip çıkın. Biz büyük bir camiayız. Hep birlikte sahip çıkalım. Allah oyuncularımızı nazardan korusun. Televizyonda da hedef gösterdiler.
"BEŞİKTAŞTAN ELİNİZİ ÇEKİN!"
Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş Balkanlar'da, Anadolu'da şehitler vermiştir. Kulübümüzün her karışında şehit ve gazilerimizin, kurucularımızın, sporcularımın gözyaşı, teri ve emekleri vardır. Kulübümüzün her bir çakış taşında bilet parasını denkleştirmeye çalışan babaların, okul harçlıklarını biriktiren çocuklarımızın gayretleri vardır. Beşiktaş'ın mallarına ve haklarına çökmüş herkese sesleniyorum, Beşiktaş'tan elinizi çekin.
"PARMAK SALLAYANLAR GİTTİ"
Seçimden önce, "Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamayacak" demiştim, sallayanlar gitti. Beşiktaş'ın mallarını bundan sonra kimse çökemeyecek. Çökenlerin karşısında Beşiktaşlılar duracak.
"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"
Hasan Arat: "Atatürk 'Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe, yer yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez' diyor. Beşiktaş'ın birbirine sımsıkı bağlı olması gereken bir durumdayız. Allah, canımız vatanımız Türkiye'yi ve Beşiktaş'ımızı nazarlardan korusun."
"HOCA İLE TAKIM UYUMLU!"
Hasan Arat: "Türkiye Kupası, Beşiktaş'ın tüm geleceğini etkiledi. Kupa aldık, formamıza Ay-Yıldız ekledik. Lugano'yu elememiz çok ciddi bir gelir getirdi. Beşiktaş kura çekimine gitti, itibarlı takım ve koltuğunda yer aldı. Hocamız çok tecrübeli, ona güveniyoruz. Beşiktaş insani olarak çok iyi bir takım kurdu. Hoca ile öğrencileri çok iyi anlaşıyor. Yönetim olarak biz müdahale etmiyoruz, sadece takımın ihtiyaçlarını karşılarız. Hocamızın talebi dışında hiçbir sporcu almadık. whatsapp'tan oyuncu gönderip, komisyon isteyen menajerler oldu. Onlardan futbolcu almadık."
"UEFA, AJAX'I REDDETTİ!"
Hasan Arat: "TFF Başkan, Trabzon'a seyirci gitmesi için çok uğraştı. Trabzonspor Başkanı, bizi çağırdı. Ama Valilik'ten izin çıkmadı, biletler satılmıştı. UEFA, Ajax'ın Beşiktaş seyircisi gelmesin talebini reddetti. Biz kendi vatanımızda maç seyredemiyoruz. Beşiktaş ile Trabzonspor kardeş camialardır."
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: "Takım keyif veriyor. Değerli rakiplerimizi de izliyorum. Üslubumu bağışlayın, amiyane tabir motor gaz yemiyor, yürümüyorlar. Bir yol kazası olmazsa biz bu sene şampiyon oluruz."
Tevfik Yamantürk: "Okul takımında oynatmayacağımız adamları o performanslarla Beşiktaş'a milyon euro'larla aldılar. Ondan sonra çekip gittiler. Ama faturayı camia ödüyor. İstanbulspor'dan alınan genç bir futbolcu vardı, ismini bile hatırlamıyorum. Valerien Ismael döneminde Alanyaspor maçında 35-40 metrede faul yaptı. 'Eyvah bu gol olursa maç gider' dedim. Gol oldu, atıldı. Maç gitti. Koskoca Beşiktaş takımının antrenörü Ismael, hakeme bitir diye işaret yapıyor. Hepsini geçtim futbolcu ortada yok ama futbolcuya 2.5 milyon euro ödediler, yüzde ellisine. Kendi paranızla neden ödemiyorsunuz, Beşiktaş'ın parasıyla ödüyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Ondan sonra da çekip gidiyorsunuz. Buna kimsenin hakkı yok. Var mı böyle bir yeryüzü düzeni. Başkanımıza da söyledim, bu paraların peşine düşmeniz lazım diye."
HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI
Hasan Arat: "Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir."
Hasan Arat: "Kulübümüze çok sayıda üyelik başvurusu geliyor. Büyük bir değişime imza atıyoruz. Yeni üyeleri, genç üyeleri, kadın üyeleri kazanmamız çok önemli."
Hasan Arat: "Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır."
Hasan Arat: "Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."
GALATASARAY'A GÖNDERME
Hasan Arat: "1 Temmuz'da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz."
Hasan Arat: "Teknik direktör seçimi, oyuncu seçimi kısa sürede kolej havasını getirmişti. Belki de bu yaptıklarımız çoğunuza Süleyman Seba dönemini hatırlatmıştır. Hentbolda 3 tane kupa kazandık. Genç kürekçilerimize yatırım yapıldı, Türkiye kupalarını kazanmaya başladık. Voleybol kadında iyi bir takım kurduk. Diğer sporlarda birçok iey yaptık, olimpiyatta sporcumuz yer aldı."
Hasan Arat: "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hüseyin Yücel, kulübün büyük değişiminde önemli rol oynadı. Transferlerde, transfer komitesi başkanı olarak öncü rol aldı. En sıkıntılı anlarda hep kulübün yanında oldu. Mete Vardar hayatını Beşiktaş'ta yaşayan bir insan. Futbol takımımızın tüm kafilesinden sorumlu. Sadece bu değil, Beşiktaş neye ihtiyacı olsa; Vardar ailesi Mete ile birlikte yanımızda olmuştur. Onur Göçmez kolunda kartal dövmesi olan, sporu seven ve Türkiye'nin en önemli kurumlarında olan birisidir. Futbolu çok iyi bilir. Verdiği tüm katkılardan dolayı şükranlarımızı sunarım. Kaan Şakul neredeyse 18 saatini kulüpte geçiriyor, hepimizin yükünü alıyor. Çok koyu bir Beşiktaşlı, ne zaman bir hata yapacak olsak, Beşiktaş adaletinin sesi oluyor. Bize sağdan soldan gelen kurumlar oluyor, Kaan bize haber vermeden onları yolluyormuş. Feyyaz Uçar çok iyi bir golcüydü ama bu kadar iyi yönetici olacağı şaşırtıcı oldu. Tesislerde yatıyor. Prof. Dr. Işıl Zeybek, Beşiktaş'a çok büyük emekler veriyor. Çağlayan Tuğal sabah tesislere gidiyor, teşekkür ediyoruz. Dava arkadaşım, Süleyman Seba sevgisinden vazgeçmeyen Ekrem Keçoğlu. Kadir Kılıç'ın neler yaptığını anlatacağım. Burak Aslan, Feyyaz Uçar'ın formasıyla uyumuş ama şimdi beraber çalışıyorlar. Emeklerinden dolayı teşekkürler. Cüneyt Sezgin büyük emekler verdi. Yalçın Ayaydın ise Kartal Yuvası'nı uçurmaya başladı."
42 MİLYON EURO'LUK ÖDEME
Beşiktaş Kulübü, 2024-2025 sezonunda 28 futbolcuya 42 Milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Beşiktaş Divan Kurulu'nda yeni yönetimin 53 Milyon euro ödeme yaptığı açıklandı.
Beşiktaş Yönetimi, son 9 ayda 1 Milyar TL faiz ödendiğini duyurdu.
GALATASARAY'A OLAY SÖZLER
Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul: "Beşiktaş yasa dışı anlaşmalarla; TFF'yi UEFA'yı, maliyeyi, devletimizi aldatmaz. Belki bazen vergisini biraz geç öder ama vergisini kaçırmaz. Tribün gelirlerini çete gibi organize olup, kendi eliyle yönettiği karaborsa üzerinden yasadışı gelirleri yoktur. Beşiktaş'ta bu da yoktur. Beşiktaş yasadışı giderlerini fonlamak için kendi taraftarını organize şekilde kazıklamaz. Harcama limitlerinde yer açmak için uyduruk, yasa dışı şirketlerle 1 maçlık sözde gelirler Beşiktaş'ta yoktur. Beşiktaş mazisine yakışan saygın firmalarla sponsorluk yapar. Beşiktaş şartlar ne olursa olsun, şerefiyle oynar ve hakkıyla kazanır."
Hasan Arat: "Kaan Bey'in dediği gibi; Beşiktaş'ın devletten saklayacağı bir şey yoktur! Ne varsa, ortadadır."
"KULÜBE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİLDİ"
Hasan Arat: Hepinizin sahip çıkması gereken çok önemli işler var. Bunları bir kez daha anlatacağız ve bunları Beşiktaş'ın evlatlarına teslim edeceğim. Bize büyük güven duydunuz, bu camiayı yönetme şansı verdiniz. Biz de bu camianın içinden gelen insanlar olarak buna layık olmak zorundayız. Size tek doğrumuzun Beşiktaş olduğu, tek savunacak hakkımızın Beşiktaş olduğu düzeni anlatacağım. Burası Beşiktaş! Futbol takımıyla başlamak istiyorum. Giden oyuncu sayısı 42. Biz göreve geleli 9 ay oldu. 42 sporcuya Beşiktaş maaş ödüyordu. Bunlar çok yüksek ücretler. Gece yarısı partilerde transfer edilen oyuncular var ya, maliyetleri 5 milyon euro olan, bu kulübe çok büyük zarar verdi.
REBIC VE AMARTEY TEPKİSİ
Hasan Arat: Size basit bir örnek vereyim, "Bize acil bir oyuncu transfer edin, isminde ic olsun, meşhur olsun" diyolar. Gece yarısı getiriyorlar. Arkadaşın bize maliyeti 5 milyon 165 bin euro. Oynadığı süre Türkiye Kupası dahil 711 dakika. Maç başı maliyeti 224 bin euro. Yollamak için canımız çıktı. Bir diğer oyuncu geliyor, dolanıyor, tesislerden kaçıyor, imzala diyoruz, imzalamıyor. Transferin sın gününde imzaladık. Çok yazık şeyler yapılmış. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız? Nasıl buna imza attınız? Nasıl incelediniz?
"TRANSFER KOMİTESİNE TEŞEKKÜRLER"
Hasan Arat: Söyleyecek bir şey yok, enkaz edebiyatı yapmayacağız dedik. Beşiktaşlı bahane duymak istemiyor ama bunu paylaşma mecburiyetim var. Kaan Bey söyledi, geçen sene net maaş bütçesi 35 milyon, kaç puan gerideydik. Bu sene 42 milyon maaş bütçesi. Bugün ben transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her transferde en az 2-3 katmandan geçiriyoruz. Hocanın resmini görüyorsunuz. Biz hocamızla ara transferde konuştuk. Ama yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Geldiğimiz noktada yardımcılarıyla gelmeyi kabul etti. Kendisiyle çalışmaya başladık. Taraftarlar ve sizler, hocamıza sahip çıktınız ve sahip çıkmaya devam edin. Kıymetli ve iyi bir insan.
"GIO, SERDAR TOPRAKTEPE'Yİ İSTEDİ"
Hasan Arat: Gio gelir gelmez, "Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı" dedi ve ekibinde olmasını istedi ve Serdar Topraktepe ekibinde. Bir kişilik bir ekip değil. Bu ekibe, aşağıdan sürekli oyuncu yetiştiren Samet Hoca var. Bugün hoca, "Immobile geldi dedi. Semih ve Mustafa bana yeter" dedi. Onları nasıl oynattığını görüyorsunuz. Değerli kaptanımız Necip Uysal'a acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede toparlanır inşallah."
"TÜRKİYE VE AVRUPA'DA BAŞARI"
Hasan Arat: Çok güzel bir takım kuruldu. İzlerken heyecanlanıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. Şu anda iyi bir yapı oluştu. İnanın, her an, her türlü konuda yanlarındayız. İnşallah bu sezonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız.
TRANSFERDE NELERE BAKILDI?
Hasan Arat: Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Bu yapılan transferlerde içeride kimsenin olmadığını biliyor musunuz? Bunların hepsini ekibimiz yaptı. 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var. Her yerde çalışıyorlar. Çok ciddi teknolojiler kullanıyoruz. Yapay zeka kullanıyoruz. Data analizlerini, video analizlerini kullanıyoruz. Karakter testine kadar yapıyoruz. Karakter testini biz bu dönemde gördük. İyi oyuncu olması gerekmez önce iyi karakterli olması gerekiyor. Beşiktaş'ın bu takımına sahip çıkalım.
"KENDİ STADYUMUMUZA SIĞMAYIZ"
Hasan Arat: Üyelik ve tüzük konusu, biz şu anda yaklaşık 60 bin civarında numaraya ulaştık üyelik konusunda. Aktif üye sayımız 43.500. Artık oylarda kendi stadyumumuza bile sığabilecek durumda değiliz. 15 bine yakın üye müracaat etti. Bunlar çok titizlikle devam ediliyor. Üye kartları ekimin son haftasında verilecek dedik. Güzel bir şekilde sunum yapacağız üyelerimize. İçinde kartı, rozeti, beratı, her şeyinin olduğu bir sunum yapacağız ve Beşiktaşlı bunu en güzel yerde saklayacağız.
"SIKINTI ÜYELİKLER VARDI!"
Hasan Arat: Büyük bir sıkıntı yaşadık 5 bin 700 üye konusunda. Süreler verdik, evrakları tamamlayın dedik. Bilmeyerek veya hataya karışmış olan Beşiktaşlılar kulübe müracaat ettiler. Eksiklerini tamamladılar ve üyeliklere hak kazandılar. Şu anda bu oran yüzde 22 civarında. Yaklaşık 1350 kişi geldi sadece. Size tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu üyeler arasında 223 arasında üyelik formlarında imzaları yoktu. 3743 üyenin üyelik formunda referansları yoktu. 125 üye 5 yılı doldurmamış referanslarla, 455 üye doğru olmayan imzalarla referans yazmıştı. 305 üye de vefat eden üyelerin referansını kullanmıştı. 5700 üyeden bir kişi bile haklı çıkmadı. Denetim Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Çok sıkı çalıştılar.
"ONLARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ!"
Hasan Arat: Giriş ücreti ticareti yapılmış. Üyelerden para alınmış. Bir de yönetim kurulu üyelerinden torbadan para alınmış. Beşiktaş çok kötü yerlere gitmiş. Bu işi çok ciddiye alın. Bundan sonra Sicil Kurulu buna geçit vermeyecek. Tribünden gelen arkadaşlar, durumun farkındalar. Bir yönetici, "Sınırsız evrak getirin, paranızı biz öderiz" demiş. Bir diğeri, "Tribün grupları cari hesaptan öderiz" demişler. İşin ilginç tarafı, Sicil Kurulu Başkanı göreve geliyor, boş karar defterlerini buluyor. Silinmiş. "Siz getirin biz doldururuz" diye üyeleri doldurmuşlar. İstifa ettiler, gittiler. Beşiktaş şimdi doğru insanların ellerinde. Yeni tüzüğümüzde çok güzel bir şeyler olmuş. 254 kadın üye olmuş, 4'ü şehit eşi üyelerimizden. Tüzüğümüzün bize verdiği yeni güzellikle. 3 Gazimiz üye olmuş. 11 engelli vatandaşımız üye olmuş. Kadın olimpik sporcumuz üye olmuş. Beşiktaş için çok kıymetli ve başlangıçtır. 2023 dosyalarını çıkarttık. 2023'te de facia var. Disiplin Kurulu'na teslim edeceğim. Üye yapıyorlar, parayı arkadaşlarına parayı ödetiyorlar. Arada dışarıdan para alanlar var. Ödemelerde torba yazıyor ya. Disiplin Kurulu karar almış ama kimse bu işten kurtulamaz. Kurtulanlar sevinmesin, peşlerinde olacağız. Beşiktaş, halkın takımıdır. Halk gelecek burada başkanını seçecek.
"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALI YAPACAĞIZ"
Hasan Arat: Dün Kadir Bey İzmir'e gitti. Beşiktaş devleti sever, devlet Beşiktaş'ı sever dedik ya, devletimiz, İzmir'de bize 123 dönüm güneş enerjisi santralı yapmak için arsa tahsis etti. İmzalandı, artık Beşiktaş'ın malı. Beykoz'u anlattık, Beykoz'u aldık. Beykoz'un merkezinde oraya bayrağımızı, tabelamızı koyduk. Çankırı'da güneş enerji santralleri var. Kadir Kılıç gitti, devletin bize tahsiliyle 203 dönüm daha yer aldık. Bu da Beşiktaş'ın. Bu iki yerde toplam 24 megabatlık güneş enerjisi santrali yapabileceğimiz. Bunun da çalışmaları sürüyor. Enerji giderlerini düşüreceğiz ve kar merkezi haline getireceğiz. Dernekçilik kulüpten bir şey istemek değil, artık Beşiktaş'a vereceksiniz. Beşiktaş Kabataş Vakfı'na gelelim, tüzük değişikliğiyle o iş rahatladı. Orası artık bizim, sahip çıkacağız.
"BEŞİKTAŞ'IN MALLARINA ÇÖKMÜŞLER"
Hasan Arat: Beşiktaş, 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri'ni 3 milyon dolar harcamış. Raporda var. Belediye çıkardı buradaki kiracıyı. Beşiktaş, 40 Bin TL'ye kiracıya vermişti, gece kulübü olmuştu. Mallarımız ortada yok. Bütün mallarımızın tespitini yaptık. İhtarname yolluyoruz, firma yok ortada. Sahibi belli değil. Çıksınlar ortaya. Kim imzaladı burayı, çıksınlar ortaya. Mallar nerede? Beşiktaş'ın mallarını kim talan ediyor görsünler! Açılırken herkes çok mutlu. Beşiktaş'ın malı ne hale gelmiş görün. Şirket bize buradan zarar ettik diye ihtar çekmiş. Bunlar kongre üyesi, Beşiktaşlı bunlar. Birisi kiralıyor, o ona devrediyor. Kendi şirketiniz olsa bunu yapar mıydınız? Burası gitti Beşiktaş'ın elinden. Belediye başkanının insafında. Daha neler var, bilin. Malınıza sahip çıkın. Biz burada geçici yönetimiz, sahip çıkın.
Bir stadyum konser sözleşmesi yapılmış, biz gelmeden bir hafta önce. Stadyumu 1.5 milyon dolara kiralamışlar konser için. Stadyumun saha maliyeti 1.5 milyon dolar zaten. Senetler alınmış gitmişler. Büyük konserler yapıldı, büyük paralar döndü. Beşiktaş bu işte birilerinin çöküşüne neden oldu. Bu kulüpten ne istiyorsunuz? Para kazandınız, kulübe borçlarını hala ödemiyorlar. Ne yapacağız biz? Hangi vicdanla bu işleri yaptınız?
Akaretlerle ilgili güzel gelişme var. Deprem güçlendirmesi ve Süleyman Ağabey'in kullandığı eski blok, bunların hepini sayın Ekrem İmamoğlu, talimat verdi. Belediye bunu kendi imkanlarıyla yapacak. Tahmin ediyorum 1.5 aya kadar C Blok biter. B Blok yıl sonuna kadar biter. İnşallah düzgün bir şekilde bitireceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Fulya, Tamer Mert bu işi takip edeceğim dedi, kendisine teşekkür ediyorum. Fulya Otopark'ın kirası 132 Bin TL'ydi. Onun kirasını yüzde 90 arttırarak 650 Bin TL'ye getirdi.
Carrefour'a yer kiralamışız, 700 Bin TL kira ödüyor. 700 Bin TL ödediği kiranın Beşiktaş 415 Bin TL'sini aidat olarak ödüyor. Beşiktaş'ın eline 6 bin metrekarete 285 Bin TL geçiyor. Metrekare başı 47 TL.
Bağımsız bir kuruluşa bütün malların değerlerini çıkarttırdık. Beşiktaş'ın alması gereken kira, aidat hariç 1 Milyon 528 Bin TL, Carrefour hiçbir şeye yanaşmıyor. Beşiktaş buradan 285 Bin TL alıyor, düşünün.
Gelelim gece kulübüne, kirası 137 Bin TL. Kafe olarak kiraya verilmiş. Kulübün içinden insanlar. Şu anda tahliye kararı çıktı. Önümüzdeki çarşamba tahliye edeceğiz. 4 milyon da borçları var. Hem aidat hem kira. Biz Beşiktaş için her türlü riski alıyoruz. Bu işler kolay değil. İnsanlar sizden rahatsız oluyorlar çünkü bu işleri soran olmamış. Bu işleri kongre için kullanmışlar. Bundan sonra Beşiktaş'ta bu işler olmayacak.
974 metrekare bir yer kiraya verilmiş. Tanıdıklar yine. 127 Bin lira kira alınıyor. Beşiktaş 80 Bin Tl aidat ödüyor. 2021'de sözleşme imzalanmış. Eski yönetime soruyorum, sizin kendi şirketiniz olsa buna imza atar mısınız? 8 yıllık kira sözleşmesi yapıyolar ve firma hiçbir şeye yanaşmıyor.
Gelelim Akatlar'a... 2021'de 2039'a kadar kiraya veriliyor burası. İmzayı atanlara soruyorum, isimleri burada, dosyada var. Kendi şirketiniz olsa, 5 tane tenis kortu, 1 tane havuz, 1 spa, reklam hakları, alt kiralama izinleri, 300 araçlık otopark, ofisleri 2021 yılında 90 Bin TL'ye nasıl kiraya verdiniz, nasıl imza attınız? Buradan alınması gereken kira 7 Milyon Lira. Böyle bir şey olabilir mi ya! Günah değil mi? Biz tesis bulamıyoruz şu anda. 90 Bin TL dalga mı geçiyorsunuz siz. Çekleri almış ve dağıtmışlar. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Denetiminizi yapın, hesap sorun açık söylüyorum.
Halı sahamız var. Halı saha 2 tane, yine kongre üyesi. 2012'den 2020'ye kadar 163 Bin TL ödemiş. Bizim tesis ihtiyacımız var bu arada. 2020'den bu yana hiçbir kira ödemiyor. 5 Milyon TL borç var. İstinaftan istinafa dolaşıyor. Buradan yüce Türk adaletine sesleniyorum, Beşiktaş kamu yararına dernektir. Bizim mallarımızı adalet geri versin.
Benzin istasyonunda şu anda aldığımız ciro artı kira 200 Bin TL. Raporda çıkan rakam 1 milyon 980 Bin TL, çeşitli davalar var. Kiracımız son derece iyi niyetle geldi. Doğru bir rakam bulalım, anlaşalım dedi. Oradaki yaklaşım şu ana kadar olumlu gidiyor. Çıkan raporlar doğrultusunda Beşiktaş'ın menfaati neyse o çerçevede kiramızı oradan alacağız.
Acıbadem'de, Ekim ayı yeniden zam ayı, aradaki farkı gösterdik. Kendilerinden talep edeceğiz. Ortak bir noktada anlaşmaya çalışacağız. 2030'a kadar kiraları var ve 5 yıl uzatma hakları var. Görüşmeler yapacağız.
"DAHA ÖNCEKİ BAŞKANLARLA KARIŞTIRMAYIN"
Bizi daha önceki başkanlarla karıştırmayın. Biz, Beşiktaş'ın menfaati için her türlü hak ve hukuku ararız. Her yerden bize haber yolluyorlar, "Gelsinler, görüşelim, televizyona çıkalım," diyorlar. Beşiktaş'ın mallarına çökmüşler yıllardır, ben sizinle nereye çıkayım? Yüce Türk Adaleti'ne, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum, bu ülkede adalet varsa, Beşiktaş'ın hakkının teslim edilmesi lazım.
RAFA SILVA'YA YAPILAN FAULLER
Hasan Arat: Açıklama yaparken, 'Size ceza verirler' dediler ama Allah var MHK, hakeme ceza verdi iki hafta. Kesinlikle takıma sahip çıkmalıyız. Böyle bir şey yok. 4 maçta 2 kırmızı kart ve VAR'la veriliyor. Takımımıza sahip çıkın. Biz büyük bir camiayız. Hep birlikte sahip çıkalım. Allah oyuncularımızı nazardan korusun. Televizyonda da hedef gösterdiler.
"BEŞİKTAŞTAN ELİNİZİ ÇEKİN!"
Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş Balkanlar'da, Anadolu'da şehitler vermiştir. Kulübümüzün her karışında şehit ve gazilerimizin, kurucularımızın, sporcularımın gözyaşı, teri ve emekleri vardır. Kulübümüzün her bir çakış taşında bilet parasını denkleştirmeye çalışan babaların, okul harçlıklarını biriktiren çocuklarımızın gayretleri vardır. Beşiktaş'ın mallarına ve haklarına çökmüş herkese sesleniyorum, Beşiktaş'tan elinizi çekin.
"PARMAK SALLAYANLAR GİTTİ"
Seçimden önce, "Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamayacak" demiştim, sallayanlar gitti. Beşiktaş'ın mallarını bundan sonra kimse çökemeyecek. Çökenlerin karşısında Beşiktaşlılar duracak.
"ALLAH NAZARLARDAN KORUSUN"
Hasan Arat: "Atatürk 'Bir ulus birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe, yer yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez' diyor. Beşiktaş'ın birbirine sımsıkı bağlı olması gereken bir durumdayız. Allah, canımız vatanımız Türkiye'yi ve Beşiktaş'ımızı nazarlardan korusun."
"HOCA İLE TAKIM UYUMLU!"
Hasan Arat: "Türkiye Kupası, Beşiktaş'ın tüm geleceğini etkiledi. Kupa aldık, formamıza Ay-Yıldız ekledik. Lugano'yu elememiz çok ciddi bir gelir getirdi. Beşiktaş kura çekimine gitti, itibarlı takım ve koltuğunda yer aldı. Hocamız çok tecrübeli, ona güveniyoruz. Beşiktaş insani olarak çok iyi bir takım kurdu. Hoca ile öğrencileri çok iyi anlaşıyor. Yönetim olarak biz müdahale etmiyoruz, sadece takımın ihtiyaçlarını karşılarız. Hocamızın talebi dışında hiçbir sporcu almadık. whatsapp'tan oyuncu gönderip, komisyon isteyen menajerler oldu. Onlardan futbolcu almadık."
"UEFA, AJAX'I REDDETTİ!"
Hasan Arat: "TFF Başkan, Trabzon'a seyirci gitmesi için çok uğraştı. Trabzonspor Başkanı, bizi çağırdı. Ama Valilik'ten izin çıkmadı, biletler satılmıştı. UEFA, Ajax'ın Beşiktaş seyircisi gelmesin talebini reddetti. Biz kendi vatanımızda maç seyredemiyoruz. Beşiktaş ile Trabzonspor kardeş camialardır."