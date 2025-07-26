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Beşiktaş'ta adım adım Cerny!

Uzun süredir gündemde yer alan Wolfsburg'un oyuncusu Vaclav Cerny'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Beşiktaş'a katılması bekleniyor. Alman kulübü, yıldız kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis belirledi.

calendar 26 Temmuz 2025 12:34 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta adım adım Cerny!
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Beşiktaş transfer gündeminde uzun süredir uzun uğraşlar verdiği Wolfsburg'un yıldızını kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Mark Walker'ın haberine göre; Vaclav Cerny'nin Satın Alma Opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor. Çek oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Alman kulübü, yıldız kanat oyuncusu için 10 milyon Euro bonservis belirledi.

Çek oyuncunun, Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Cerny, geçtiğimiz sezonu kiralık geçirdiği Rangers ile 52 maça çıkan Cerny, 18 gol ve 9 asist sevinci yaşamıştı. 

 
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