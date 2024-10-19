Sezona flaş bir başlangıç yapmasının ardından son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta gözler milli ara sonrasına çevrildi.



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ve öğrencileri, ekim ayında birbirinden kritik 3 maç oynayacak. Zorlu takvim pazar günü Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.



24 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Fransa'nın güçlü ekibi Lyon ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Kartal, 28 Ekim'de Seyrantepe'de Galatasaray derbisine çıkacak. Konyaspor ve Galatasaray maçları, Kartal'ın liderlik hesapları için kritik bir anlam taşıyor.



DERSİNE ÇALIŞTI



Beşiktaş, ligde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken 17 puan topladı. Lider Galatasaray ise 8 maçta 22 puanla zirvede yer alıyor.



Siyah-beyazlılar 28 Kasım'da deplasmanda Galatasaray'ı yenmesi durumunda çok büyük bir avantaj sağlayacak. Olası bir yenilgi halinde ise zirveden erken uzaklaşacak.



Ancak tüm bu hesaplar için Konya engelinin kayıpsız aşılması gerekiyor. Avrupa Ligi'ne Ajax ve Frankfurt yenilgileriyle başlanması da Lyon karşılaşmasının önemini bir kat daha arttırıyor.



Hollandalı teknik patron ve ekibi bu nedenle milli arada üç rakibi de en ince noktalarına kadar analiz etti. Giovanni van Bronckhorst, öğrencilerini taktiksel anlamda olduğu kadar mental olarak da bu üç karşılaşma ya hazırlamaya çalışıyor.



