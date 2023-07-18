Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı!

Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı!
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18 Temmuz 2023 20:54
Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaştı.

Mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.

MULEKA YILDIZLAŞTI

Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.

GHEZZAL'DAN ASİST

Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.

Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.

 

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