Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaştı.
Mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.
MULEKA YILDIZLAŞTI
Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.
GHEZZAL'DAN ASİST
Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.
Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.
Mücadeleyi Beşiktaş 4-0 kazandı. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.
MULEKA YILDIZLAŞTI
Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.
GHEZZAL'DAN ASİST
Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.
Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşmış ve maç 1-1 berabere bitmişti.