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Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti

Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti
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03 Aralık 2022 16:23
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci (31) sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kayserispor'un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.

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