Bernardo Silva'dan dev teklife ret!

Avrupa'dan transfer haberleri: Manchester City ile yeni sözleşme imzalayan Bernardo Silva'nın Al Hilal'den gelen yıllık 87 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bernardo Silva'dan dev teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2023 18:43
Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan'dan gelen önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Al Hilal'in Portekizli futbolcuya senelik 87 milyon euro'yu bulan bir maaş teklif ettiği belirtildi.

Bernardo Silva'nın ise bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Silva'nın, Manchester City ile 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığı hatırlatıldı.

2017 yılından bu yana Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 308 maça çıktı ve 55 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery