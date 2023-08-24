Manchester City forması giyen Bernardo Silva'nın Suudi Arabistan'dan gelen önemli bir teklifi reddettiği ortaya çıktı.



The Athletic'te yer alan habere göre, Al Hilal'in Portekizli futbolcuya senelik 87 milyon euro'yu bulan bir maaş teklif ettiği belirtildi.



Bernardo Silva'nın ise bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Silva'nın, Manchester City ile 2026 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığı hatırlatıldı.



2017 yılından bu yana Manchester City'de forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 308 maça çıktı ve 55 gol, 59 asistlik performans sergiledi.



