Başakşehir, Roma ile anlaştı: Shomurodov

SHOMURODOV'TA TAMAM



1 YIL DAHA KONTRATI VARDI!







Bu sezon Roma formasını 37 maçta sırtına geçiren Shomurodov, 7 gol 5 asistlik performans gösterdi.

RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov transferi için Roma ile prensipte anlaştı.Radyospor'un haberine göre, Başakşehir, Roma forması giyen 30 yaşındaki Özbek forvet ile de anlaşmaya vardı.1.90 boyundaki santrforun Serie A ekibi ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha vardı.