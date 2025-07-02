Başakşehir, Roma ile anlaştı: Shomurodov

Başakşehir, Eldor Shomurodov'un transferi için kulübü Roma ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 02 Temmuz 2025 21:25
Fotoğraf: Imago
Başakşehir, Roma ile anlaştı: Shomurodov
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RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov transferi için Roma ile prensipte anlaştı.

SHOMURODOV'TA TAMAM

Radyospor'un haberine göre, Başakşehir, Roma forması giyen 30 yaşındaki Özbek forvet ile de anlaşmaya vardı.

1 YIL DAHA KONTRATI VARDI!

1.90 boyundaki santrforun Serie A ekibi ile olan sözleşmesinin bitmesine 1 sezon daha vardı.

Bu sezon Roma formasını 37 maçta sırtına geçiren Shomurodov, 7 gol 5 asistlik performans gösterdi.

 
 
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