21 Temmuz
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22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
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22 Temmuz
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22 Temmuz
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Başakşehir'e 7.5 milyon euroluk genç yetenek!

Başakşehir, CSKA Moskova'dan 21 yaşındaki Özbek yıldız Abbosbek Fayzullaev'i 7.5 milyon euro + bonuslarla kadrosuna katmak üzere.

calendar 21 Temmuz 2025 14:14 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Başakşehir'e 7.5 milyon euroluk genç yetenek!
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Abbosbek Fayzullaev'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Rusya basınından Sport Express'in haberine göre, İstanbul temsilcisi, 21 yaşındaki Özbek ofansif orta sahanın transferi için CSKA Moskova ile anlaşmaya vardı.

7.5 MİLYON EURO+BONUSLAR

Başakşehir'in transfer için 7.5 milyon euro bonservis bedeli ve bonus ödemeleriyle birlikte toplam maliyeti daha da yukarıya çıkabileceği belirtildi. Transferin tamamlanmak üzere olduğunu gösteren bir diğer gelişme ise Fayzullaev'in CSKA Moskova'nın Orenburg ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmaması oldu.

Fayzullaev, Özbekistan Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyiyor.

CSKA MOSKOVA KARNESİ

CSKA formasıyla 72 resmi maça çıkan genç on numara, 8 gol ve 22 asist ile takımına katkı sağladı.



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