UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Başakşehir, Royal Antwerp deplasmanına konuk oldu.



1-1'in rövanşında Belçika'da oynanan karşılaşmayı Başakşehir, 3-1'lik skorla kazandı.



Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Stefano Okaka ve 83. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Ev sahibi Antwerp'in tek golü ise 56. dakikada penaltıdan Michael Frey'den geldi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi başardı.



EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AYNI 11



Antwerp'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadaki ilk 11'ini sahaya sürdü.



Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Biglia, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Münir ve Okaka ilk 11'iyle çıktı.



Turuncu-lacivertli takımda Muhammed Şengezer, Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima ve Junior Caiçara yedekler arasında yer aldı.



Medipol Başakşehir'in Belçika ekibi Antwerp ile karşı karşıya geldiği Bosuil Stadı tamamen doldu. Mücadeleyi yaklaşık 16 bin futbolsever izledi. İnşaat çalışmaları devam ettiği için stadın bir tribününe güvenlik gerekçesiyle taraftarlar alınmadı ve boş bırakıldı.



Karşılaşmada yaklaşık 800 Türk taraftar da kendilerine ayrılan bölümden turuncu-lacivertli takımı destekledi.



Turuncu-lacivertli formaların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını da giyen taraftarlar, ellerindeki Türk bayrakları ve tezahüratlarıyla Medipol Başakşehir'e destek verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan'ın uzun gönderdiği top, Antwerp savunmasından sekti ve Okaka'nın önünde kaldı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Okaka'nın içeriye yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Berkay'ın çaprazdan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1



19. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan kendi yarı sahasından aldığı topla Medipol Başakşehir kalesine doğru hızla ilerledi. Nainggolan'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan sekti, boşta kalan topu Ndayishimiye kornere gönderdi.



39. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Miyoshi'nin ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Frey'in sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



42. dakikada Antwerp sağ kanattan korner kazandı. Altıpas içine gönderilen topu savunma kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Miyoshi'nin gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.



43. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Ekkelenkamp'ın çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





55. dakikada Antwerp penaltı kazandı. Ndayishimiye'nin pasında kaleci Volkan ayağından topu açtı. Volkan ile Miyoshi arasında yaşanan mücadelede Antwerpli oyuncu yerde kaldı. Hakem Schuettengruber penaltı noktasını gösterdi.



56. dakikada penaltı atışını kullanan Frey, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-1



58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2



79. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golüne çok yaklaştı. Okaka'nın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahasında kontrol eden Szysz'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Butez'den geri döndü.



83. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Aleksic kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3



Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.



Stat: Bosuil



Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)



Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. 60 Janssen)



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan (Dk. 69 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Münir (Dk. 87 Ahmed Touba), Okaka



Goller: Dk. 8 Berkay Özcan, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 56 Frey (Penaltıdan) (Antwerp)



Sarı kartlar: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 42 Volkan Babacan, Dk. 59 Okaka, Dk. 65 Biglia, Dk. 82 Deniz Türüç, Dk. 83 Aleksic (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 80 Verstraete, Dk. 81 Alderweireld (Antwerp)





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