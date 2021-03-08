Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Barcelona'da başkanlığa, Lionel Messi ile yeni sözleşme sözü veren eski başkan Joan Laporta seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!
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08 Mart 2021 00:59
Barcelona'da merakla beklenen seçim yapıldı ve eski başkan Joan Laporta, bir kez daha kulübün başkanlığına seçildi.

Kullanılan oyların yüzde 57.69'unu alan Laporta'yı, Font yüzde 31.11, Freixa ise yüzde 10.01 ile takip etti.

Laporta, 2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın altın çağını yaşadığı dönemde başkanlık yapmıştı. Barcelona Laporta ile birlikte 4 La Lia, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Yeni başkanın en büyük seçim vaadi ise, Lionel Messi ile tekrar sözleşme imzalamaktı.



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