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Barcelona'nın Ter Stegen kararına tepki!

Barcelona'nın Ter Stegen'e kulüp bul demesinin ardından eski Alman kaleci Rene Adler, Katalan ekibinin bu tavrını eleştirdi.

calendar 15 Temmuz 2025 14:45 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın Ter Stegen kararına tepki!
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Eski Alman kaleci Rene Adler, Barcelona'nın Marc-Andre ter Stegen'e olan yaklaşımını eleştirdi.

Barcelona'nın teknik direktörü Hanse Flick'in, Alman kaleciye gelecek sezon birinci kaleci olmayacağını söylediği belirtildi. Ter Stegen'in kulüpten ayrılmak istemediği bildirilse de, oyuncunun bu yaz transfer döneminde ayrılması bekleniyor.

Kariyerinde Leverkusen ve Hamburg gibi takımların kalesini uzun yıllar korumuş eski Alman kaleci Rene Adler, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BARCELONA'NIN YAPTIĞI ÇOK ACI"


"Kalmasını ve mücadele etmeye devam etmesini isterdim. Ama onun artık zamanı yok. Her maç, her dakika, her antrenman; yeteneklerini yeniden kazanmak, kendine ve vücuduna olan güvenini geri getirmek için çok önemli. Bunun için maç pratiği şart. Ancak Barcelona'da bunu bulamayacak gibi görünüyor.

Bu gerçekten üzücü. 400'den fazla resmi maça çıkmış, takımın kaptanlığını yapmış, kriz dönemlerinde maaşını bile almaktan vazgeçmiş bir oyuncuya, sakatlıktan sonra ilk 11 için savaşma şansı bile verilmemesi...

Bu, Barcelona'da son yıllarda tekil bir örnek değil. Dışarıdan bakan biri olarak görmek isterdi ki, bu kadar değerli oyunculara daha adil davranılsın. Ama maalesef öyle olmuyor. Bu çok acı."

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