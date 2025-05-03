Barcelona, 'El Clasico' öncesi hata yapmadı

İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona, 'El Clasico' öncesi hata yapmadı
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03 Mayıs 2025 23:59
İspanya La Liga'nın 34. hafta maçında Barcelona, Real Valladolid'e konuk oldu.

Municipal Jose Zorrilla Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Barcelona, 2-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri dakika 54'te Raphinha ve 60. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Real Valladolid'in tek golünü ise dakika 6'da Ivan Sanchez attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, ligde 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Hansi Flick'in ekibi Barcelona, bu galibiyetin ardından puanını 79 yaparak maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid'e 7 puan fark attı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Barcelona, Real Madrid'i konuk edecek. Real Valladolid, Mallorca deplasmanına gidecek.

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