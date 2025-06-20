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Avrupa'yı ayağa kaldıran hata: "VAR yok, VAR gösterdi"

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Faroe Adaları ile Estonya arasında oynanan maçta görev alan hakem Mehmet Türkmen'i eleştirdi.

calendar 20 Haziran 2025 08:58 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Avrupa'yı ayağa kaldıran hata: 'VAR yok, VAR gösterdi'
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Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan Faroe Adaları - Estonya maçında görev alan Türk hakem Mehmet Türkmen'i eleştirdi.

Ünal, "Hakem yer almayı, doğru açıdan izlemeyi bilmiyor. Futbolda doğal temas nedir, faul nedir bilmiyor. Top atıldıktan sonra hareketleniyor, arkada kalıyor, kendi kendisini perdeliyor, pozisyonu çözemiyor. Koşuyor da koşuyor, sanki Usain Bolt! Halbuki UEFA'nın ilk atletik testinde bile koşamamıştı." ifadelerini kullandı.

"VAR GÖSTERDİ AMA VAR YOK"

Maçın 90+3. dakikasında yaşanan ve maçın kaderini etkileyen penaltı pozisyonuna da değinen Ünal, "Skor 1-1. Faroe Adaları lehine çok basit, açık ve net bir penaltı var. Mehmet Türkmen pozisyona önce sağ koluyla aut kararı veriyor. Yardımcı hakem ise aynı pozisyona korner işareti yapıyor. Bunun üzerine Faroe Adaları'ndan 4-5 futbolcu hakemin üzerine koşuyor. Mehmet Türkmen bu kez sol kolunu kaldırarak penaltı noktasını gösteriyor. Ardından hemen elini kulaklığa götürüyor, sanki 'VAR'dan karar geldi' dercesine. Oysa maçta VAR sistemi yoktu." dedi.



Ünal, yazısını TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) seslenerek tamamladı:

"Ya bu kadar; bu ülkeyi, bu çocuğu rezil etmeye hakkınız var mı ey MHK, TFF ve karar vericiler!" 


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